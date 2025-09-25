Volvo EX90 ईवी हो गई और भी दमदार, 10 मिनट चार्ज होकर चलेगी 250 किलोमीटर

Volvo EX90 EV: वॉल्वो की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी, EX90, अब और भी बेहतर होकर आ रही है. कंपनी ने अपनी इस फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी में कई बड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए हैं. 2025 की पहली तिमाही में इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है और भारत में इस साल के अंत तक इसके आने की उम्मीद है.

क्या बदल गया है?

सबसे बड़ा बदलाव 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर का है, जिसने पुराने 400V सिस्टम की जगह ली है. इस अपग्रेड से चार्जिंग की स्पीड 250 kW से बढ़कर 350 kW हो गई है, जिसका मतलब है कि अब आप सिर्फ 10 मिनट में 250 किलोमीटर तक की रेंज जोड़ सकते हैं.

इसके अलावा, सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए, इसमें एक की जगह अब दो नए Nvidia Drive AGX Orin चिप्स लगाए गए हैं, जो 500 TOPS की कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस देते हैं. वॉल्वो का दावा है कि इससे EX90 की सुरक्षा और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बेहतर होगी.

कौन से नए सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे?

सुरक्षा के लिए मशहूर वॉल्वो ने EX90 में कुछ नए सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े हैं. अब यह अंधेरे में पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों का पता लगाकर ड्राइवर को अलर्ट कर सकती है. इसकी ऑटोमैटिक पार्किंग क्षमता भी बेहतर हुई है. सबसे महत्वपूर्ण फीचर इमरजेंसी स्टॉप असिस्ट (ESA) है, जो दुर्घटना या ड्राइवर के बेहोश होने की स्थिति में गाड़ी को अपने आप कंट्रोल करके रोक देता है और आपातकालीन सेवा से संपर्क करता है.

भारत में कब आएगी और कीमत क्या होगी?

वॉल्वो पहले ही भारत में अपनी एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी EX30 लॉन्च कर चुकी है. इसके बाद, कंपनी की योजना भारत में अपनी इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को दोगुना करने की है. EX90 को भारत में XC90 के इलेक्ट्रिक वर्जन के रूप में देखा जा रहा है. इसकी कीमत XC90 से ज्यादा होने की संभावना है, जिसकी कीमत फिलहाल ₹96 लाख से ₹1.05 करोड़ के बीच है.