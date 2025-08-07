Maruti Wagon R vs S-Presso: 6,00,000 रुपये से कम कीमत में कौन-सी कार खरीदना होगा फायदे का सौद?

हमारे देश में सड़कों पर सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी की गाड़ी देखने को मिलती है. इसका सबसे बड़ा कारण है, इन गाड़ियों का इंजन और शानदार माइलेज. आप भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको मारुति सुजुकी की दो गाड़ियों के बारे में बताएंगे कि कौन-सी कार आपके लिए बेस्ट होने वाली है. हम आपको इस स्टोरी में इन दोनों गाड़ियों के फीचर्स, कीमत, सेफ्टी और माइलेज के बारे में बताएंगे. हम जिस गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो मारुति सुजुकी की ओर से आने वाली Wagon R और S-presso है. अगर आपका बजट 6 लाख के करीब है तो आप इन दोनों गाड़ियों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन कारों के बारे में.

मारुति सुजुकी S-presso के फीचर्स की बात की बात करें, तो इस कार में आपको फ्रंट पावर विंडो और 2 एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) जैसे शानदार फीचर्स दिए गए है. वहीं Wagon R की बात करें, तो इस कार में आपको फ्रंट पावर विंडो, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इंजन और माइलेज

वैगन आर में 1197 cc का इंजन दिया गया है, जो 88.50 bhp और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. इस कार में 32 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. कंपनी के अनुसार ये कार 24.43 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देती है. मारुति सुजुकी S-presso में 998 cc का इंजन दिया गया है, जो 55.93 bhp और 82.1 Nm का टॉर्क पैदा करती है. वहीं ये कार 32.73 किलो/मीटर का जबरदस्त माइलेज देती है.

जानें दोनों कार की कीमत

मारुति सुजुकी की ये दोनों कार 5 सीट कैपेसिटी के साथ आती है. हालांकि, दोनों कारों में प्राइस का काफी अंतर है. वैगन आर की (एक्स शोरूम) कीमत 5.79 लाख रुपये है, तो वहीं S-presso का (एक्स शोरूम) प्राइस 4.26 लाख रुपये है.