क्या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने से पुलिस कट सकती है आपका चालान? जानिए क्या कहते हैं ट्रैफिक रूल्स

क्या भारत में चप्पल पहनकर कार चलाने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है? सोशल मीडिया पर चल रहे इस दावे के पीछे की असली कानूनी हकीकत जानिए और समझें कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत क्या नियम बनाए गए हैं.
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भारत में जब भी गर्मियों का मौसम आता है, तो ज्यादातर लोग आरामदायक रहने के लिए पैरों में चप्पल, सैंडल या स्लीपर्स पहनना पसंद करते हैं. आम दिनों में घूमते समय या घर के पास जाते समय यह बेहद सामान्य बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही चप्पल पहनकर जब आप अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, तो सोशल मीडिया पर भारी-भरकम चालान कटने की अफवाहें उड़ने लगती हैं? इंटरनेट पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि अगर किसी ड्राइवर ने चप्पल पहनकर गाड़ी चलाई, तो ट्रैफिक पुलिस उसका हजारों रुपये का चालान काट सकती है या गाड़ी जप्त कर सकती है. इस तरह की खबरों ने देश के करोड़ों कार मालिकों और ड्राइवरों के मन में एक बड़ा डर पैदा कर दिया है. आइए आज इस विषय पर कानून की किताबों और मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के नियमों को खंगालते हैं और जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है.
सबसे पहले बात करते हैं उस कानून की जिसके तहत भारत में ट्रैफिक पुलिस काम करती है. भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत दोपहिया वाहन यानी बाइक या स्कूटर चलाते समय चप्पल पहनने पर चालान का स्पष्ट नियम मौजूद है. अगर आप बाइक चलाते समय हवाई चप्पल पहनते हैं, तो पुलिस आपका चालान काट सकती है. लेकिन जब बात कार या फोर-व्हीलर चलाने की आती है, तो केंद्रीय कानून में चप्पल पहनकर कार चलाने पर सीधे तौर पर जुर्माना लगाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है.
दरअसल, लोग अक्सर बाइक के नियमों और कार के नियमों में कंफ्यूज हो जाते हैं. बाइक पर गियर बदलने और पैर जमीन पर टिकाने के लिए जूतों को अनिवार्य माना गया है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके. इसी नियम को लोग कार चलाने वालों पर भी लागू समझ लेते हैं. सोशल मीडिया पर कई बार पुरानी या अधूरी जानकारियों को इस तरह फैलाया जाता है जिससे लगता है कि कार चालकों को भी जूते पहनना ही पड़ेगा, जो कि कानूनी रूप से पूरी तरह सही नहीं है.
हालांकि, इस कानून में एक छोटा सा पेंच भी है. भारत में ट्रैफिक नियमों को पूरी तरह लागू करने और उनमें कुछ बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकारों और वहां की स्थानीय ट्रैफिक पुलिस के पास होता है. कुछ राज्यों की पुलिस सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपने स्तर पर कड़े निर्देश जारी कर सकती है. अगर पुलिस को लगता है कि आपकी चप्पल की वजह से आपकी ड्राइविंग में दिक्कत आ रही है और इससे सड़क पर दूसरों की जान को खतरा हो सकता है, तो वे लापरवाही से गाड़ी चलाने (Rash Driving) की धारा के तहत कार्रवाई कर सकते हैं.
कानून अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से विशेषज्ञों का मानना है कि चप्पल पहनकर कार चलाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. गाड़ी चलाते समय हमारे पैरों का पूरा कंट्रोल एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच पर होता है. ढीली चप्पल या सैंडल कई बार ब्रेक पैडल के नीचे फंस जाती हैं, जिससे सही समय पर ब्रेक नहीं लग पाता. इसके अलावा, पैरों में पसीना आने की वजह से चप्पल पैडल से फिसल सकती है, जो किसी बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है.
अगर आप किसी लंबे सफर पर निकल रहे हैं, तो हमेशा ऐसे जूते पहनें जो आपके पैरों में अच्छी तरह फिट बैठते हों और जिनकी ग्रिप मजबूत हो. स्पोर्ट्स शूज या स्नीकर्स कार ड्राइविंग के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं. अगर आप किसी वजह से चप्पल पहनकर घर से निकल भी गए हैं, तो कार के अंदर एक जोड़ी जूते अतिरिक्त रख सकते हैं ताकि ड्राइविंग सीट पर बैठते समय आप उन्हें पहन सकें. ऐसा करने से आप कानून के किसी भी झंझट से बचे रहेंगे और आपका सफर भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा.
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