पेट्रोल-डीजल का खेल खत्म! अब काई से चलेगी आपकी गाड़ी, जानिए क्या है 3G इथेनॉल

दुनियाभर में बढ़ते प्रदूषण और आसमान छूती पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने वैज्ञानिकों को एक नए ईंधन की खोज करने पर मजबूर कर दिया है. इसी कड़ी में सामने आई है '3G एथिनॉल टेक्नोलॉजी' (Third Generation Ethanol Technology). इसे भविष्य का सबसे बड़ा 'ग्रीन बायोफ्यूल' (Green Biofuel) माना जा रहा है. सबसे मजेदार बात यह है कि इसे बनाने के लिए न तो किसी कीमती जमीन की जरूरत है और न ही इंसानों के खाने वाले अनाज की. यह तकनीक आने वाले समय में ऊर्जा की पूरी परिभाषा को बदलकर रख देगी.
बायोफ्यूल यानी जैविक ईंधन बनाने की तकनीक को कई पीढ़ियों में बांटा गया है. पहली जनरेशन (1G) में गन्ने और मक्के से एथिनॉल बनता था, जिससे खाने की चीजों की कमी होने का खतरा रहता था. दूसरी जनरेशन (2G) में खेती के कचरे जैसे पराली का इस्तेमाल हुआ. अब आई है तीसरी जनरेशन यानी 3G एथिनॉल तकनीक. इसमें ईंधन बनाने के लिए माइक्रोएल्गी (Microalgae) यानी पानी में उगने वाली विशेष काई और समुद्री शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है. यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है.
3G एथिनॉल बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आधुनिक और दिलचस्प है. सबसे पहले बड़े-बड़े पानी के टैंकों या तटीय इलाकों में तेजी से बढ़ने वाली काई (Algae) को उगाया जाता है. ये काई सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को सोखकर तेजी से बढ़ती हैं. इसके बाद इन शैवालों को निकालकर लैबोरेट्री में प्रोसेस किया जाता है. इनके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेशन (किण्वन) प्रक्रिया के जरिए एथिनॉल में बदल दिया जाता है. यह ईंधन गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है.
इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए उपजाऊ जमीन की कोई जरूरत नहीं होती है. काई को बंजर जमीन पर बने टैंकों या समंदर के खारे पानी में भी आसानी से उगाया जा सकता है. इससे खेती वाली जमीन सुरक्षित रहती है और इंसानों या जानवरों के भोजन पर कोई संकट नहीं आता है. इसके अलावा यह पानी में उगती है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा ताजे पानी की भी जरूरत नहीं होती है.
3G एथिनॉल को 'ग्रीन बायोफ्यूल' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद करता है. काई अपने विकास के दौरान भारी मात्रा में CO2 सोखती है. जब इस एथिनॉल को पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाएगा, तो साइलेंसर से निकलने वाला धुआं बेहद कम और कम हानिकारक होगा. यह ग्लोबल वॉर्मिंग से लड़ने में इंसानों का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है.
भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, जिससे देश का अरबों रुपया बाहर चला जाता है. मोदी सरकार और नितिन गडकरी लगातार एथिनॉल ब्लेंडिंग (पेट्रोल में एथिनॉल मिलाना) पर जोर दे रहे हैं. अगर भारत में 3G एथिनॉल का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाता है, तो भारत तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा. इससे न सिर्फ ईंधन की कीमतें कम होंगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई मजबूती मिलेगी.