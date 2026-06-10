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पेट्रोल-डीजल का खेल खत्म! अब काई से चलेगी आपकी गाड़ी, जानिए क्या है 3G इथेनॉल

जानिए क्या है 3G एथिनॉल टेक्नोलॉजी (Third Generation Ethanol) और कैसे यह ग्रीन बायोफ्यूल भारत में महंगे पेट्रोल-डीजल का सबसे बड़ा और सस्ता विकल्प बनने जा रहा है. पूरी जानकारी आसान भाषा में.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 10, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:02 AM IST
पेट्रोल-डीजल का खेल खत्म! अब काई से चलेगी आपकी गाड़ी, जानिए क्या है 3G इथेनॉल
Image Credit: इसे भविष्य का सबसे बड़ा &#039;ग्रीन बायोफ्यूल&#039; (Green Biofuel) माना जा रहा है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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