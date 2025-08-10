SUV लेने से पहले जान लें 4x2, 4x4 और 4x4x4 में फर्क, वरना जीवन भर रह जाएगा पछतावा

आपने अक्सर सुना होगा कि गाड़ियों में 4x4 तो वहीं कुछ गाड़ियों 4x2 ड्राइविंग मोड होता है. अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इन मोड्स के बारे में पता होना चाहिए. हालांकि आज हम आपको गाड़ियों में मिलने वाले एक और मोड 4x4x4 के बारे में भी बताएंगे.

आप अगर शहर में रहते हैं और आपको ऑफ रोडिंग का शौक नहीं है, तो आपको 4x2 गाड़ी खरीदनी चाहिए. 4x2 का मतलब होता है कि कार का इंजन गाड़ी के किसी दो पहिए में पावर देगा. 4x2 मोड भी कार में दो तरीके से काम करता है. फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव. फ्रंट व्हील ड्राइव का मतलब होता है कि गाड़ी का इंजन आगे दिए गए दो पहिए में पावर जनरेट करेगा, तो वहीं रियर व्हील ड्राइव में इंजन कार के पीछे वाले पहिए में पावर देता है.

4x4 में कार का इंजन गाड़ी के चारों पहिए में एक समान पावर देता है, जिसकी मदद से कार गड्ढे, पानी, कीचड़ से बड़ी आसानी से निकल जाती है. अगर आप ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं, तो आपको 4x4 कार ही खरीदनी चाहिए. भारतीय बाजार में कई ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जो अपनी गाड़ियों में 4x4 मोड दे रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4x4x4 मोड का क्या मतलब होता है.

आपको बता दें कि 4x4x4 मोड फिलहाल काफी कम गाड़ियों में देखने को मिल रहा है. इस मोड का मतलब होता है कि कार का इंजन गाड़ी में मौजूद चारों पहिए में एक समान पावर देता है और चारों पहिए को स्टीयरिंग से कंट्रोल भी किया जा सकता है. फिलहाल 4x4x4 मोड Gurkha और Hummer Ev में देखने को मिल रहा है.