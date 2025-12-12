रेंज एन्जाइटी से परेशान हुए इलेक्ट्रिक कार ग्राहक, जानें आखिर क्या बला है ये

Range Anxiety Defines: रेंज एन्जाइटी एक तेजी से बढ़ती समस्या है जिसे इलेक्ट्रिक कार ओनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस समस्या की वजह से लोगों को इलेक्ट्रिक कार खरीदने और चलाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Range Anxiety Defines: इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज भारत समेत दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी समस्या भी ग्राहकों को परेशान कर रही है जिसका नाम है "रेंज एन्जाइटी". अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो EV चलाता है, तो आपने यह शब्द ज़रूर सुना होगा. असल में रेंज एन्जाइटी का मतलब ये होता है कि, ऐसा डर जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक कार से लंबी दूरी तय करने में डरते हैं.
क्या है रेंज एन्जाइटी?
रेंज एन्जाइटी का मतलब है ड्राइवर के मन में यह डर बैठ जाना कि उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी रास्ते में ही खत्म हो जाएगी और उसे समय पर चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा. ये असल में एक मानसिक तनाव है जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक कार चार्ज होने के बाद भी लंबी दूरी तक जाने में डरते हैं.
इस डर के पीछे कई सारी वजहें हैं, जिनमें से एक है बैटरी कम होना जिसमें ड्राइवर देखता है कि बैटरी 10-15% ही बची है. इसके अलावा लॉंग रूट जिसपर ड्राइवर को कार ले जाने से डर लगता है. इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन का अभाव भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ड्राइवर को डर रहता है कि कहीं कार चार्ज ना हो पाए.
रेंज एन्जाइटी की सबसे बड़ी वजह
रेंज एन्जाइटी पैदा होने के पीछे की सबसे बड़ी और खास वजह है कार की चार्जिंग खत्म हो जाने का डर. ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल कार चार्जिंग होने के बाद भी बीच रास्ते में आपकी इलेक्ट्रिक कार फंस सकती है. दरअसल एयर कंडीशनर चलाने की वजह से, तेज स्पीड में ड्राइव करने की वजह से, गलत ड्राइविंग स्टाइल की वजह से, ओवर लोडिंग की वजह से या फिर किन्हीं अन्य कारणों की वजह से भी कार की चार्जिंग काफी पहले खत्म हो जाती है. इस रेंज एन्जाइटी से बचा जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं.
स्पीड रखें सही
अगर आप 50 से 60 kmpl की स्पीड से अपनी ईवी ड्राइव करते हैं तो आपको रेंज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब आपकी कार को जरूरत से ज्यादा बैटरी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती है. आपको अच्छी रेंज मिलती है और आप बिना किसी टेंशन के मजे से ड्राइव कर सकते हैं.
ओवर लोडिंग से बचें
अगर आप ओवर लोडिंग से बचते हैं और कम पैसेंजर्स के साथ इलेक्ट्रिक कार को ड्राइव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक कार अच्छी रेंज ऑफर कर सकती है. इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है.