एक F1 रेसिंग कार बनाने में कितना आता है खर्च? जानें इसके सबसे महंगे पुर्जों की कीमत

Formula 1 racing car Cost: फॉर्मूला 1 की एक रेसिंग कार को ट्रैक पर रफ्तार भरते हुए तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली जैसी तेज इस रेसिंग कार की कीमत क्या है. शायद आपको ये मानने में कुछ मिनटों का समय लग जाए लेकिन, एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की कीमत आपके अनुमान से भी ज्यादा होती है. अगर आप भी इस खेल में और इसमें इस्तेमाल होने वाली कार में रुचि रखते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं.

कितनी है कीमत

साल 2025 में, एक औसत F1 कार की अनुमानित लागत लगभग 16 मिलियन डॉलर (करीब 134 करोड़ रुपये) थी. हालांकि, ये कीमत कार की बनावट और टीम की जरूरतों के आधार पर 12 मिलियन से 20 मिलियन डॉलर के बीच भी हो सकती है. खेल को और रोमांचक बनाने और छोटी टीमों को बराबरी का मौका देने के लिए अब 'कॉस्ट कैप' यानी बजट की सीमा तय कर दी गई है, जो 2025 के लिए 140.4 मिलियन डॉलर रखी गई है.

इंजन

एक F1 कार का सबसे महंगा पुर्जा उसका इंजन होता है. इसमें इस्तेमाल होने वाले 1.6-लीटर V6 टर्बोचार्ज्ड इंजन की कीमत लगभग 10.5 मिलियन डॉलर (करीब 88 करोड़ रुपये) होती है. यह कार की कुल लागत का आधा से ज्यादा हिस्सा होता है. हर टीम को एक पूरे सीजन के दौरान केवल तीन इंजन इस्तेमाल करने की अनुमति होती है. अगर इंजन में खराबी आती है, तो ये टीम के लिए आर्थिक चुनौती भी बन जाती है.

चेसिस और गियरबॉक्स की कीमत

इंजन के बाद कार की बॉडी यानी चेसिस का नंबर आता है, जिसे बनाने में करीब 7 लाख डॉलर (5.8 करोड़ रुपये) खर्च होते हैं. कार की मजबूती और सुरक्षा इसी पर टिकी होती है. वहीं, कार की रफ्तार को कंट्रोल करने वाला गियरबॉक्स, जिसे ड्राइवर पैडल सिस्टम से चलाता है, उसकी कीमत लगभग 3.5 लाख डॉलर (2.9 करोड़ रुपये) होती है. इसे इतना सटीक बनाया जाता है कि पलक झपकते ही गियर बदले जा सकें और कार की परफॉरमेंस पर कोई असर न पड़े.

विंग्स और स्टीयरिंग व्हील

हवा के दबाव को चीरने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्रंट और रियर विंग्स की कम्बाइन कॉस्ट करीब 2.5 लाख डॉलर (2 करोड़ रुपये) आती है. ये पंख हर ट्रैक के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं. वहीं, कार का स्टीयरिंग व्हील सिर्फ मोड़ने के काम नहीं आता, बल्कि यह डेटा का सबसे बड़ा सोर्स है. इस हाई-टेक स्टीयरिंग व्हील की कीमत ही 50,000 डॉलर (42 लाख रुपये) के करीब होती है. सुरक्षा के लिए जरूरी 'हालो' (Halo) सिस्टम पर भी लगभग 14 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं.

टायर

F1 कार के टायरों के एक सेट (चार टायर) की कीमत लगभग 2,700 डॉलर (2.2 लाख रुपये) होती है. एक ग्रैंड प्रिक्स वीकेंड के दौरान, एक टीम को प्रति ड्राइवर 13 सेट टायरों की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि एक रेस में करीब 30 लाख रुपये सिर्फ टायरों पर खर्च हो जाते हैं.