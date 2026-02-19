नाबालिग की कार से एक्सीडेंट होने पर कितनी सजा का है प्रावधान? जानें क्या कहता है क़ानून

Car Accident: भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में एक बड़ा हिस्सा नाबालिगों का है, जो बिना लाइसेंस और ट्रेनिंग के सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ते हैं. कानून की नजर में 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति ड्राइविंग के लिए सक्षम नहीं है. ऐसे में यदि कोई नाबालिग कार चलाते हुए पकड़ा जाता है या उससे कोई एक्सीडेंट होता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत पूरी जिम्मेदारी उसके माता-पिता या वाहन मालिक की मानी जाती है. सरकार का मानना है कि नाबालिग को वाहन उपलब्ध कराना सीधे तौर पर अभिभावकों की लापरवाही है.

माता-पिता और वाहन मालिक को 3 साल की जेल

यदि आपका नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए हादसे का शिकार होता है, तो कानूनन अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाता है. इसके लिए 3 साल तक की जेल और ₹25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. कानून यह मानकर चलता है कि आपकी सहमति के बिना बच्चा गाड़ी नहीं ले जा सकता था. हालांकि, यदि आप यह साबित कर दें कि बच्चा आपकी जानकारी के बिना या चोरी-छिपे चाबी ले गया था, तो कुछ राहत की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है.

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

सजा केवल जेल और जुर्माने तक ही सीमित नहीं है. जिस वाहन से नाबालिग ने एक्सीडेंट किया है, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (RC) 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है. इसका मतलब है कि एक साल तक वह गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकेगी और कानूनी तौर पर बेकार हो जाएगी. इसके अलावा, बीमा कंपनियाँ भी नाबालिग द्वारा किए गए एक्सीडेंट के क्लेम को खारिज कर देती हैं, जिससे नुकसान की पूरी भरपाई मालिक को अपनी जेब से करनी पड़ती है.

25 साल की उम्र तक लाइसेंस पर रोक

हादसे में शामिल नाबालिग के भविष्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है. कानून के मुताबिक, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए किसी गंभीर अपराध या एक्सीडेंट में लिप्त पाया जाता है, तो उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस पाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है. यानी जहाँ सामान्य तौर पर 18 साल में लाइसेंस मिल जाता है, वहीं ऐसे अपराधी को अगले 7 सालों तक वैध तरीके से गाड़ी चलाने का हक नहीं मिलेगा.

क्या नाबालिग को भी हो सकती है जेल?

आम तौर पर नाबालिगों के मामले 'जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड' (JJB) में जाते हैं, जहाँ सुधारवादी कदम (जैसे काउंसलिंग या कम्युनिटी सर्विस) उठाए जाते हैं. लेकिन अगर अपराध गंभीर है (जैसे नशे में गाड़ी चलाना या किसी की जान लेना) और नाबालिग की उम्र 16 से 18 साल के बीच है, तो बोर्ड उसे 'वयस्क' (Adult) के रूप में मानने का फैसला ले सकता है. ऐसे मामलों में उसे सामान्य जेल भी हो सकती है और उन पर कड़ी धाराओं (जैसे गैर-इरादतन हत्या) के तहत केस चल सकता है.