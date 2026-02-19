Advertisement
trendingNow13115018
Hindi Newsऑटोमोबाइलनाबालिग की कार से एक्सीडेंट होने पर कितनी सजा का है प्रावधान? जानें क्या कहता है क़ानून

नाबालिग की कार से एक्सीडेंट होने पर कितनी सजा का है प्रावधान? जानें क्या कहता है क़ानून

Car Accident: भारत में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर कानून अब बेहद सख्त हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 199A के तहत अब न केवल नाबालिग, बल्कि उनके माता-पिता और गाड़ी के मालिक पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नाबालिग की कार से एक्सीडेंट होने पर कितनी सजा का है प्रावधान? जानें क्या कहता है क़ानून

Car Accident: भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में एक बड़ा हिस्सा नाबालिगों का है, जो बिना लाइसेंस और ट्रेनिंग के सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ते हैं. कानून की नजर में 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति ड्राइविंग के लिए सक्षम नहीं है. ऐसे में यदि कोई नाबालिग कार चलाते हुए पकड़ा जाता है या उससे कोई एक्सीडेंट होता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत पूरी जिम्मेदारी उसके माता-पिता या वाहन मालिक की मानी जाती है. सरकार का मानना है कि नाबालिग को वाहन उपलब्ध कराना सीधे तौर पर अभिभावकों की लापरवाही है.

माता-पिता और वाहन मालिक को 3 साल की जेल
यदि आपका नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए हादसे का शिकार होता है, तो कानूनन अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाता है. इसके लिए 3 साल तक की जेल और ₹25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. कानून यह मानकर चलता है कि आपकी सहमति के बिना बच्चा गाड़ी नहीं ले जा सकता था. हालांकि, यदि आप यह साबित कर दें कि बच्चा आपकी जानकारी के बिना या चोरी-छिपे चाबी ले गया था, तो कुछ राहत की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है.

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
सजा केवल जेल और जुर्माने तक ही सीमित नहीं है. जिस वाहन से नाबालिग ने एक्सीडेंट किया है, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (RC) 12 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है. इसका मतलब है कि एक साल तक वह गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकेगी और कानूनी तौर पर बेकार हो जाएगी. इसके अलावा, बीमा कंपनियाँ भी नाबालिग द्वारा किए गए एक्सीडेंट के क्लेम को खारिज कर देती हैं, जिससे नुकसान की पूरी भरपाई मालिक को अपनी जेब से करनी पड़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

25 साल की उम्र तक लाइसेंस पर रोक
हादसे में शामिल नाबालिग के भविष्य पर भी इसका गहरा असर पड़ता है. कानून के मुताबिक, अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए किसी गंभीर अपराध या एक्सीडेंट में लिप्त पाया जाता है, तो उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस पाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है. यानी जहाँ सामान्य तौर पर 18 साल में लाइसेंस मिल जाता है, वहीं ऐसे अपराधी को अगले 7 सालों तक वैध तरीके से गाड़ी चलाने का हक नहीं मिलेगा.

क्या नाबालिग को भी हो सकती है जेल?
आम तौर पर नाबालिगों के मामले 'जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड' (JJB) में जाते हैं, जहाँ सुधारवादी कदम (जैसे काउंसलिंग या कम्युनिटी सर्विस) उठाए जाते हैं. लेकिन अगर अपराध गंभीर है (जैसे नशे में गाड़ी चलाना या किसी की जान लेना) और नाबालिग की उम्र 16 से 18 साल के बीच है, तो बोर्ड उसे 'वयस्क' (Adult) के रूप में मानने का फैसला ले सकता है. ऐसे मामलों में उसे सामान्य जेल भी हो सकती है और उन पर कड़ी धाराओं (जैसे गैर-इरादतन हत्या) के तहत केस चल सकता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

car accident

Trending news

हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
assam assembly elections
हार से सबक या आखिरी दांव: असम में कांग्रेस ने बदला टिकट सिलेक्शन का फॉर्मूला
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
India AI Summit
AI Impact Summit 2026 (Day 4) LIVE: इंसान AI के लिए डेटा प्वाइंट ना बन जाए, कमांड अपने हाथ में होनी जरूरी: AI समिट में बोले पीएम मोदी
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
Pune Stampede
शिवाजी महाराज की जयंती पर बेकाबू हुई भीड़, शिवनेरी किले में भगदड़ जैसे हालात
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
Galgotia University
'थाली पीटने से कोरोना वायरस मरेगा' अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का शोध कौन ले आया?
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा