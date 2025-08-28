रोड पर जमा पानी से बंद पड़ जाए कार तो क्या करें, बारिश में जमकर हो रही है प्रॉब्लम

Car Tips and Tricks: बारिश के मौसम में आपकी कार सड़क पर भरे पानी में बुरी तरह से फंस सकती है. ऐसे में आपको कुछ बातों का धान रखने की जरूरत है.
Car Tips and Tricks: आजकल बारिश का मौसम चल रहा है जिसमें कई बार सड़कों पर हद से ज्यादा पानी भर जाता है. ऐसे में सड़कों पर ड्राइव करना काफी मुश्किल हो जाता है. दरअसल कई बार सड़कों पर कुछ गड्ढे भी होते हैं जिनमें आपकी कार फंस सकती है. अगर कार फंसती नहीं है तो कई बार पानी की वजह से बंद पड़ जाती है, ऐसे में आज हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देने जा रहे हैं जो आपके बड़े काम आ सकते हैं.
इंजन शुरू न करें: अगर आपकी कार में पानी चला गया है तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंजन स्टार्ट ना करें. अगर आप ऐसा करते हैं तो इंजन के अंदर पानी और अंदर जा सकता है जिससे डैमेज बढ़ सकता है.
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दें: कार अगर पानी की वजह से बंद हो जाए तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देने चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये खराब हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट हो सकता है. इन डिवाइसेज में हेडलाइट्स, रेडियो आदि शामिल हैं.
सुरक्षित स्थान पर जाएं: संभव हो तो आप कार से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जो थोड़ा ऊंचाई पर हो, ऐसा करके आप किसी संभावित खतरे से खुद को बचा सकते हैं.
इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें: आजकल आपको कारों में रोड साइड असिस्टेंस सर्विस मिल जाती है जिनमें टोइंग सर्विस या मैकेनिक को फोन किया जा सकता है और तेजी से ये आपकी मदद कर पाते हैं. अगर आपकी कार में दिक्कत है तो ये उसकी मरम्मत करते हैं या फिर उसे पास मौजूद सर्विस स्टेशन पर लेकर जाते हैं और उसे रिपेयर भी करते हैं.
इंश्योरेंस चेक करें: अगर पानी से नुकसान हुआ है, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें और क्लेम प्रोसेस शुरू करें, साथ ही साथ सारे सबूत और दस्तावेज भी इकट्ठे करें जिससे क्लेम मिलने का प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ता है.