200 ट्रिप पूरा होने के बाद Annual Fastag का क्या होगा? जानें इससे जुड़े 5 सवाल और जवाब

Annual Fastag Pass: भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 अगस्त 2025 को एनुअल पास को पेश कर दिया है. यह 8 एनुअल पास सिर्फ निजी वाहनों के लिए जारी किया गया है. हालांकि यह फास्टैग का एनुअल पास कुछ ही सड़क मार्गों के लिए वैध माना जाएगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.

आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) Fastag का एनुअल लॉन्च कर दिया है. इस पास की मदद से आप पूरे साल में 200 टोल को पार कर सकते हैं. हालांकि अब लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या होगा अगर 200 ट्रिप साल भर से पहले पूरा हो जाए. अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो हम आपको इस स्टोरी में इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे.

किन वाहनों और सड़कों पर मिलेगी एंट्री

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी इस एनुअल पास सिर्फ निजी वाहनों के लिए मान्य होगा. इस पास से आप सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे के टोल को क्रॉस कर सकते हैं.

एनुअल फास्टैग की कितनी होगी कीमत

NHAI ने इस फास्टैग की मासिक फीस 3000 रुपये रखी है. आप इस एनुअल फास्टैग से 200 टोल को क्रॉस कर सकते हैं. यह पास उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. क्योंकि इस एनुअल फास्टैग के पास के बाद उनका खर्च आधे से भी कम हो जाएगा.

साल में कितने रुपये की होगी बचत

समझने के लिए- अगर आप एक टोल पास करने के लिए 50 रुपये खर्च करते हैं, तो आपको 200 टोल क्रॉस करने में 10,000 रुपये का खर्च आएगा. हालांकि, आपको इस एनुअल पास में आपको सिर्फ 3000 रुपये का खर्च आएगा. मतलब आपका 7000 रुपये एक साल में बच जाएगा. आप इस फास्टैग को जब से एक्टीव करते हैं, तब से ही आपको पूरे एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा.

200 ट्रिप पूरा होने के बाद कैसे करेगा काम

अगर आपका 200 टोल क्रॉस लिमिट एक वर्ष के अंदर खत्म हो जाता है, तो आपका फास्टैग ऑटोमेटिक सामान्य फास्टैग पर बदल जाएगा. फिर आपको पहले की ही तरह टोल भरकर सफर करना होगा