सावधान! सिर्फ भारतीय DL से विदेश में नहीं कर पाएंगे ड्राइविंग, ये डॉक्यूमेंट बनवाना भी है जरूरी

Indian Driving Permit Abroad: इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें आपकी फोटो, पर्सनल डिटेल्स और उन वाहनों की कैटेगरी की जानकारी होती है जिन्हें आप चलाने के पात्र हैं. ये आपके लाइसेंस का कई भाषाओं में अनुवाद करता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 12:25 PM IST
Driving License: अगर आप फ़ॉरेन ट्रिप का प्लान बना रहे हैं और वहां सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने का सपना देख रहे हैं, तो जान लीजिए कि सिर्फ आपका भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस और वीजा काफी नहीं होगा. अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, टूरिस्ट के पास International Driving Permit (IDP) होना अनिवार्य है. यह डॉक्यूमेंट संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों के तहत अधिकृत है और दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में वैलिड है. ये आपके घरेलू लाइसेंस के एक ग्लोबल एक्सपैंशन के रूप में काम करता है. जिससे विदेशी अधिकारियों के लिए आपकी एलिजीबिलिटी की जांच करना आसान हो जाता है.

क्या है IDP और इसकी खासियत?
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें आपकी फोटो, पर्सनल डिटेल्स और उन वाहनों की कैटेगरी की जानकारी होती है जिन्हें आप चलाने के पात्र हैं. ये आपके लाइसेंस का कई भाषाओं में अनुवाद करता है. IDP जारी होने की तारीख से 1 साल के लिए वैलिड होता है. विदेश में कार किराए पर लेने या कानूनी रूप से ड्राइविंग करने के लिए इसे हमेशा अपने मूल भारतीय लाइसेंस और पासपोर्ट के साथ रखना जरूरी है. इसके बिना, कई देशों में गाड़ी किराए पर मिलना नामुमकिन हो सकता है.

घर बैठे ऑनलाइन 
राहत की बात यह है कि अब IDP बनवाने के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के Parivahan पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सरल बना दिया है, जिससे यात्रियों को अंतिम समय में होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके.

जरूरी दस्तावेज
परिवहन वेबसाइट पर IDP प्राप्त करने के लिए आपको Form 4A भरना होगा. इसके साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

आपके वैध भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी.

Form 1A में मेडिकल सर्टिफिकेट.

पासपोर्ट और वीजा (यदि लागू हो) की कॉपी.

4 हालिया पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ.

Rs 1,000 की निर्धारित फीस.

डिजिटल पेमेंट 
आवेदन के लिए लगने वाली Rs 1,000 की फीस का भुगतान आप UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए डिजिटल रूप से कर सकते हैं. कुछ मामलों मे, आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत हो सकती है. यदि जरूरी हुआ, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने स्थानीय RTO में अपॉइटमेंट बुक करना पड़ सकता है. ये पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करती है ताकि केवल पात्र ड्राइवरों को ही अंतरराष्ट्रीय परमिट मिले.

डिलीवरी और टाइमलाइन 
एक बार जब आपका वेरीफिकेशन हो जाता है, तो आपका IDP आमतौर पर 3 से 7 वर्किंग डेज में आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाता है. इस सर्विस की वजह से आप अपनी विदेश यात्रा की प्लानिंग बिना किसी देरी के कर सकते हैं. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

driving license

