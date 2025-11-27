जब अहाना देओल ने मांगी थी पापा की प्रॉपर्टी में सबसे बेशकीमती चीज! धर्मेंद्र दिलो-जान से ज्यादा करते थे इसे प्यार

Dharmendra's Favourite Car: भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार सुबह मुंबई के जुहू स्थित उनके आवास पर बीमारी के बाद निधन हो गया. वह 89 वर्ष के थे और 8 दिसंबर 2025 को अपने 90वें जन्मदिन से कुछ ही सप्ताह पहले उनका निधन हुआ.
Dharmendra's Favourite Car: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिनका हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहे. उन्होंने लगभग 25 साल तक प्रकाश कौर के साथ शादीशुदा रहने के बाद अभिनेत्री हेमा मालिनी से दूसरी शादी की. हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल. धर्मेंद्र हमेशा अपने सभी बच्चों के लिए एक प्यारे और समर्पित पिता बने रहे. उनकी छोटी बेटी अहाना, जो चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं, ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने पिता के साथ जुड़ी एक प्यारी याद साझा की थी.
बताई थी अपनी इच्छा
जब अहाना से पूछा गया कि वह अपने पिता से कौन सी एक चीज़ विरासत में लेना चाहेंगी, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, "मेरे डैड की फिएट (Fiat)." उन्होंने समझाया, "मुझे अपने पिता की पहली कार, उनकी फिएट, विरासत में लेना बहुत पसंद होगा. वह कार बहुत प्यारी और विंटेज है, और मुझे यकीन है कि उनसे अनगिनत यादें जुड़ी हुई होंगी. यह बस कुछ ऐसा है जिसे मैं अपना बनाना चाहूंगी." इससे यह पता चलता है कि धर्मेंद्र के प्रति उनके बच्चों का लगाव केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी साधारण चीज़ों से भी था.
