Xiaomi 15 Ultra vs Samsung S25 Ultra: कौन सा फोन है सबसे बेस्ट

Xiaomi 15 Ultra vs Samsung S25 Ultra: आज के समय में लोगों को अपने फोन में कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले और बैटरी सब कुछ अच्छा चाहिए होता है इसलिए आज हम आपको दो फ्लैगशिप फोन के बारे में बताएंगे, इन दोनों के स्पेसिफिकेशन देखकर आप एक अच्छा फोन खरीदने का फैसला कर सकते हैं, आज हम Xiaomi 15 Ultra और Samsung S25 Ultra की बात कर रहे हैं हम जानेंगे कि इन दोनों फोन में कौन सा बेहतर है

Xiaomi 15 Ultra-कैमरा

Xiaomi 15 Ultra के कैमरे की बात करें तो इसमें 4 कैमरे का सेटअप है, पहला 200MP Leica पेरिस्कोप लेंस दिया गया है, जो ऑप्टिकल जूम करने में मदद करता है, और साथ ही इसमें 50MP Leica प्राइमरी लेंस लगा है और सेकंड कैमरा 50MP का है जो OIS सपोर्ट करता है, इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है जो टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है

Samsung S25 Ultra-कैमरा

Samsung S25 Ultra को एक कैमरा फोन भी कहा जाता है जिसका प्राइमरी लेंस 200MP का है और फोन में टेलीफोटो लेंस 10MP का , 50MP का पेरिस्कोर लेंस और 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, जो इस फोन के कैमरे को बेस्ट बनाता है, वहीं फ्रंट में कंपनी ने 12MP का सेल्फी कैमरा दिया है

प्रोसेसर

Samsung S25 Ultra के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो इस फोन को हाई परफॉर्मेंस फोन बनाने का काम करती है, और साथ ही Xiaomi 15 Ultra में Snapdragon 8 जेन 2 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है

बैटरी और डिस्प्ले

Samsung S25 Ultra में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जो बैटरी को 0% से 50% तक सिर्फ 25 मिनट से भी कम समय में चार्ज करने का काम करता है, और इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और इस फोन की डिस्प्ले की बात करें

6.9 inch Dynamic AMOLED स्क्रीन दिया गया है. वहीं Xiaomi 15 Ultra की बैटरी की बात करें तो इसमें 120 W का चार्जर का मिलता है, साथ ही इसमें 5000 mAh की बैटरी दिया गया है. और इस फोन में 6.73 इंच 2K डिस्प्ले दिया गया है.