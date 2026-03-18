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Hindi NewsऑटोमोबाइलRenault Duster 2026 का कौन सा वेरिएंट है आपके लिए बेस्ट? 10.29 लाख से शुरू है कीमत

Renault Duster 2026 का कौन सा वेरिएंट है आपके लिए बेस्ट? 10.29 लाख से शुरू है कीमत

Renault Duster 2026: 'Techno+' वेरिएंट सुरक्षा और लुक को एक कदम आगे ले जाता है. 15.29 लाख की कीमत में ये वेरिएंट 'ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग', 'हिल डिसेंट कंट्रोल' और 'पार्किंग असिस्ट' जैसे खास फीचर्स के साथ आता है. इसमें बड़े 18-इंच के अलॉय व्हील्स और एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:17 AM IST
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Renault Duster 2026 का कौन सा वेरिएंट है आपके लिए बेस्ट? 10.29 लाख से शुरू है कीमत

Renault Duster 2026: भारत की सड़कों पर एक बार फिर से Renault Duster 2026 राज करने के लिए तैयार है. भारत में इसे लॉन्च कर दिया गया है और ये 5 वेरिएंट्स में पेश की गई है. कंपनी ने इसे Authentic, Evolution, Techno, Techno+, और Iconic वेरिएंट्स में उतारा है. हर वेरिएंट को ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों और बजट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. जैसे-जैसे आप ऊंचे वेरिएंट्स की ओर बढ़ते हैं, आपको बेहतरीन फीचर्स, ज्यादा आरामदायक केबिन और हाईटेक फीचर्स देखने को मिलेंगे. 

डस्टर Authentic (कीमत 10.49 लाख)
ये डस्टर का एंट्री-लेवल यानी बेस वेरिएंट है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख से शुरू होती है. कम कीमत के बावजूद इसमें LED हेडlamps और टेल-लैंप्स, पावर विंडोज, रियर AC वेंट्स और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के मामले में रेनो ने कोई समझौता नहीं किया है; इसमें 6 एयरबैग्स, ESC और हिल स्टार्ट असिस्ट समेत कुल 35 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

डस्टर Evolution (कीमत 11.69 लाख)
अगर आप अपनी कार में मॉडर्न टच चाहते हैं, तो 'Evolution' वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन है. 11.69 लाख की कीमत वाला ये मॉडल 10.1-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस फोन कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल और रियर कैमरा के साथ आता है. इसके अलावा इसमें अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स और आगे-पीछे दोनों तरफ USB चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं. 

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डस्टर Techno (कीमत 13.49 लाख)
13.49 लाख की कीमत वाला 'Techno' वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो आरामदायक और लाइफस्टाइल फीचर्स पसंद करते हैं. इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ, पावर टेलगेट (डिग्गी), वायरलेस चार्जिंग और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं. इसके साथ ही कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पुश-बटन स्टार्ट इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए एक स्मार्ट और सुविधाजनक SUV बनाते हैं.

डस्टर Techno+ (कीमत 15.29 लाख)
'Techno+' वेरिएंट सुरक्षा और लुक को एक कदम आगे ले जाता है. 15.29 लाख की कीमत में ये वेरिएंट 'ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग', 'हिल डिसेंट कंट्रोल' और 'पार्किंग असिस्ट' जैसे खास फीचर्स के साथ आता है. इसमें बड़े 18-इंच के अलॉय व्हील्स और एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. 

डस्टर Iconic (कीमत 16.99 लाख)
ये डस्टर का सबसे टॉप-एंड वेरिएंट है, जिसकी कीमत 16.99 लाख है. इसमें वो सब कुछ है जिसकी आप एक मॉडर्न SUV से उम्मीद करते हैं. गूगल इन-बिल्ट सिस्टम, वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा और 17 ADAS फीचर्स इसकी खासियत हैं. साथ ही एम्बिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर और प्रीमियम साउंड सिस्टम इसे एक लग्जरी कार का फील देते हैं.

आपके लिए कौन सा वेरिएंट है बेस्ट?
अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप मजबूती चाहते हैं, तो Authentic वेरिएन्ट चुनें. फीचर्स और बजट के बीच बैलेंस के लिए Evolution सबसे अच्छा है. अगर आपको सनरूफ और प्रीमियम फील चाहिए तो Techno या Techno+ की ओर जाएं. वहीं, अगर आप बिना किसी समझौते के बेस्ट-इन-क्लास सेफ्टी चाहते और कम्फर्ट चाहते हैं तो Iconic वेरिएंट आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है. 

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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