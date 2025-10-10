Advertisement
trendingNow12955577
Hindi Newsऑटोमोबाइल

लग्जरी कारों को बेदर्दी से काटता है ये शख्स, खुशी-खुशी अपनी महंगी कार कटवाने इसके पास आते हैं लोग

Who is Akira Nakai: ये शख्स 5 से 10 करोड़ और उससे भी ज्यादा महंगी पोर्श कारों को ऐसे काटता है मानों ये कोई कबाड़ का ढेर हो, और लोग ये नजारा देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और अपनी कार को खुशी से कटता हुआ देखते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लग्जरी कारों को बेदर्दी से काटता है ये शख्स, खुशी-खुशी अपनी महंगी कार कटवाने इसके पास आते हैं लोग

Who is Akira Nakai: आजकल कार मॉडिफ़ाई करवाना बेहद आम हो गया है. लोग शोरूम से अपनी नई-नवेली कार निकलवाते ही सबसे पहले कार मॉडिफ़ाई करवाते हैं, तब अपने घर ले जाते हैं. लेकिन कार मॉडिफ़ाई करवाने के दौरान मैकेनिक आपकी कार को नजाकत के साथ हैंडल करता है और इस पर एक खरोंच भी नहीं आती है. हालांकि एक ऐसा शख्स भी है जो लग्जरी पोर्श कार को मॉडिफ़ाई करने के नाम पर बेदर्दी से काटता है और वो भी मामूली आरी जैसे औजारों से और फिर उन्हें मॉडिफ़ाई कर देता है. खास बात ये है कि करोड़ों कीमत की कारों को इस तरह से ट्रीट करने के बावजूद भी इस शख्स के पास कार मॉडिफ़ाई करवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है. 

कौन है ये शख्स 

जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो जापान में रहता है और इसका नाम अकीरा नाकाई है. अकीरा एक जापानी ऑटोमोटिव ट्यूनर हैं, जो पोर्श आफ्टरमार्केट ट्यूनिंग कंपनी RAUH-Welt BEGRIFF (RWB) के संस्थापक हैं, जो क्लासिक और आधुनिक पोर्श मॉडलों के लिए कस्टम वाइड-बॉडी किट के डिजाइन और प्लेसमेंट में एक्सपर्ट हैं. पोर्श कंपनी भी इनके कार मॉडिफ़ाई करने के तरीके को अनप्रोफेशनल बताती है. इसके बावजूद भी लोगों की भीड़ हमेशा इनके पास लगी रहती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है काम करने का तरीका 

अकीरा हमेशा ग्राहक की मौजूदगी में ही कारें मॉडिफ़ाई करते हैं, इस दौरान उनको एक बड़ी कुर्सी चाहिए होती है जिस पर वो आराम करते हैं और कार मॉडिफ़ाई करते हैं. अकीरा के पास बेहद ही सामान्य से टूल्स होते हैं जिनसे वो लग्जरी क्लासिक पोर्श कार को मॉडिफ़ाई करते हैं. इसके बाद अपना तैयार किया हुआ बॉडी किट इंस्टाल करते हैं. एक बार जब कार मॉडिफ़ाई हो जाती है तो ये उस कार को ड्रैग करते हैं. अकीरा के स्टाइल को दुनियाभर में पसंद किया जाता है. लोग उन्हें करोड़ों खर्च करके कार मॉडिफ़ाई करने के लिए बुलाते हैं और आखिर में मॉडिफ़ाई की गई कार पर उनका सिग्नेचर भी लेते हैं.  

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Akira Nakai

Trending news

Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त