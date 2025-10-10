लग्जरी कारों को बेदर्दी से काटता है ये शख्स, खुशी-खुशी अपनी महंगी कार कटवाने इसके पास आते हैं लोग

Who is Akira Nakai: आजकल कार मॉडिफ़ाई करवाना बेहद आम हो गया है. लोग शोरूम से अपनी नई-नवेली कार निकलवाते ही सबसे पहले कार मॉडिफ़ाई करवाते हैं, तब अपने घर ले जाते हैं. लेकिन कार मॉडिफ़ाई करवाने के दौरान मैकेनिक आपकी कार को नजाकत के साथ हैंडल करता है और इस पर एक खरोंच भी नहीं आती है. हालांकि एक ऐसा शख्स भी है जो लग्जरी पोर्श कार को मॉडिफ़ाई करने के नाम पर बेदर्दी से काटता है और वो भी मामूली आरी जैसे औजारों से और फिर उन्हें मॉडिफ़ाई कर देता है. खास बात ये है कि करोड़ों कीमत की कारों को इस तरह से ट्रीट करने के बावजूद भी इस शख्स के पास कार मॉडिफ़ाई करवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है.

कौन है ये शख्स

जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो जापान में रहता है और इसका नाम अकीरा नाकाई है. अकीरा एक जापानी ऑटोमोटिव ट्यूनर हैं, जो पोर्श आफ्टरमार्केट ट्यूनिंग कंपनी RAUH-Welt BEGRIFF (RWB) के संस्थापक हैं, जो क्लासिक और आधुनिक पोर्श मॉडलों के लिए कस्टम वाइड-बॉडी किट के डिजाइन और प्लेसमेंट में एक्सपर्ट हैं. पोर्श कंपनी भी इनके कार मॉडिफ़ाई करने के तरीके को अनप्रोफेशनल बताती है. इसके बावजूद भी लोगों की भीड़ हमेशा इनके पास लगी रहती है.

क्या है काम करने का तरीका

अकीरा हमेशा ग्राहक की मौजूदगी में ही कारें मॉडिफ़ाई करते हैं, इस दौरान उनको एक बड़ी कुर्सी चाहिए होती है जिस पर वो आराम करते हैं और कार मॉडिफ़ाई करते हैं. अकीरा के पास बेहद ही सामान्य से टूल्स होते हैं जिनसे वो लग्जरी क्लासिक पोर्श कार को मॉडिफ़ाई करते हैं. इसके बाद अपना तैयार किया हुआ बॉडी किट इंस्टाल करते हैं. एक बार जब कार मॉडिफ़ाई हो जाती है तो ये उस कार को ड्रैग करते हैं. अकीरा के स्टाइल को दुनियाभर में पसंद किया जाता है. लोग उन्हें करोड़ों खर्च करके कार मॉडिफ़ाई करने के लिए बुलाते हैं और आखिर में मॉडिफ़ाई की गई कार पर उनका सिग्नेचर भी लेते हैं.