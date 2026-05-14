कार की चाबी को एल्युमिनियम फॉयल से क्यों लपेट रहे लोग? वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजीब ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. लोग अपनी कार की चाबी को एल्युमिनियम फॉयल में लपेटकर रखने लगे हैं. पहली नजर में यह किसी मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह कार की सुरक्षा से जुड़ी हुई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह छोटा सा ट्रिक स्मार्ट कारों को चोरी होने से बचाने में मदद कर सकता है. आजकल ज्यादातर नई कारें स्मार्ट की या कीलेस एंट्री सिस्टम के साथ आती हैं. ऐसे में चाबी को जेब या बैग में रखकर ही कार को अनलॉक और स्टार्ट किया जा सकता है. यही सुविधा अब साइबर चोरों के लिए नया हथियार बनती जा रही है.

कैसे काम करती है स्मार्ट कार की?

मॉडर्न कार की रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जरिए कार से कनेक्ट रहती है. जब चाबी कार के पास आती है तो कार अपने आप दरवाजे खोल देती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है. यूजर को चाबी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन इसी वायरलेस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर चोर कार चोरी करने लगे हैं. कई मामलों में चोर खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके चाबी के सिग्नल को पकड़ लेते हैं. इसके बाद वे कार को ऐसे अनलॉक कर लेते हैं जैसे असली चाबी उनके पास हो.

क्या होता है Relay Theft Attack?

रिले थेफ्ट अटैक आजकल तेजी से बढ़ रहा है. इसमें दो चोर मिलकर काम करते हैं. एक व्यक्ति घर या जेब में रखी स्मार्ट की के सिग्नल को कैप्चर करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस सिग्नल को कार तक पहुंचाता है. इस तरीके से कार को यह लगता है कि असली चाबी उसके पास ही मौजूद है. इसके बाद कार अनलॉक हो जाती है और कई बार इंजन भी स्टार्ट हो जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कार की विंडो तोड़ने या लॉक तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

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क्या सच में एल्युमिनियम फॉयल रोक सकता है चोरी?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक एल्युमिनियम फॉयल रेडियो सिग्नल को ब्लॉक करने में मदद कर सकता है. जब स्मार्ट की को फॉयल में पूरी तरह लपेट दिया जाता है तो उसका वायरलेस सिग्नल बाहर नहीं जा पाता. यही वजह है कि कई लोग इसे सस्ता और आसान सुरक्षा उपाय मान रहे हैं. हालांकि यह तरीका हमेशा 100 प्रतिशत सुरक्षित नहीं माना जाता, लेकिन इमरजेंसी या अस्थायी सुरक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है. सोशल मीडिया पर कई वीडियो में लोग इस ट्रिक को टेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं. कई मामलों में कार कीलेस एंट्री सिस्टम फॉयल में लिपटी चाबी को पहचान नहीं पाता.

एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं?

सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि एल्युमिनियम फॉयल की बजाय Faraday Pouch या Signal Blocking Key Case ज्यादा सुरक्षित विकल्प हैं. ये खास तौर पर स्मार्ट की के सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए बनाए जाते हैं.

अगर आपकी कार में कीलेस एंट्री फीचर है तो कुछ अतिरिक्त सावधानियां भी जरूरी हैं. कोशिश करें कि चाबी को घर के दरवाजे या खिड़की के पास न रखें. कई कारों में कीलेस एंट्री फीचर बंद करने का विकल्प भी मिलता है, जिसे जरूरत पड़ने पर ऑफ किया जा सकता है.

कार को सुरक्षित रखने के आसान तरीके

कार चोरी से बचाने के लिए कुछ आसान आदतें काफी मददगार हो सकती हैं. कार को हमेशा सुरक्षित और रोशनी वाली जगह पर पार्क करें. स्टीयरिंग लॉक का इस्तेमाल करें और स्मार्ट की को Signal Blocking Pouch में रखें. छोटी सी लापरवाही आपकी महंगी कार को खतरे में डाल सकती है. ऐसे में एल्युमिनियम फॉयल वाला यह वायरल ट्रिक भले ही अजीब लगे, लेकिन यह लोगों को स्मार्ट कार सुरक्षा के प्रति जागरूक जरूर कर रहा है.