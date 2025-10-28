Advertisement
कार की छत पर क्यों होती हैं ये लकीरें, भारत के 99% ड्राइवर्स को भी नहीं पता है ये बात

Car Unknown Facts: कार की छत पर कुछ लंबी लकीरें बनाईं जाती हैं जिनका मकसद डिजाइन को बेहतर बनाना नहीं होता है बल्कि इनसे कार को कुछ जोरदार खूबियां भी मिलती हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 01:18 PM IST
कार की छत पर क्यों होती हैं ये लकीरें, भारत के 99% ड्राइवर्स को भी नहीं पता है ये बात

Car Unknown Facts: क्या आपने कभी अपनी कार की छत को ध्यान से देखा है? उस पर पतली-पतली, लंबी लकीरें बनी होती हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्यों होती हैं, तो शायद आपका पहला जवाब होगा - "डिज़ाइन के लिए!" लेकिन रुकिए, ये सिर्फ़ सुंदरता के लिए नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक बेहद ज़रूरी इंजीनियरिंग और सुरक्षा का रहस्य छिपा है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं! अगर आप भी इस बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए इसके पीछे का राज हम आज आपको बताने जा रहे हैं. 

क्या हैं ये लकीरें

कार की छत पर बनी इन लंबी लकीरों को तकनीकी भाषा में 'रूफ़ रिब्स' (Roof Ribs) कहा जाता है. ये कोई मामूली बनावट नहीं हैं, बल्कि एक 'मास्टरस्ट्रोक' इंजीनियरिंग का हिस्सा हैं, जो कार की सबसे बड़ी और पतली धातु की शीट को ताकत देती हैं.

ये क्यों ज़रूरी हैं?

ताकत और डेंट से बचाव: कार की छत एक बड़ी और पतली चादर होती है. यदि इस पर हल्का दबाव, जैसे कि कोई बच्चा बैठ जाए या छोटा-मोटा ओला गिर जाए, तो इसमें आसानी से डेंट पड़ सकता है. 'रूफ़ रिब्स' इस पतली शीट को कई हिस्सों में बाँटकर इसे कठोर (stiff) बनाती हैं, जिससे यह ज़्यादा वज़न सह सकती है और डेंट पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है.

सुरक्षा कवच: सबसे महत्वपूर्ण बात - सुरक्षा! अगर कार कभी पलट जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो ये लकीरें छत को जल्दी से दबने से रोकती हैं. इस तरह, ये अंदर बैठे यात्रियों के लिए एक मज़बूत 'सेफ्टी केज' बनाने में मदद करती हैं और आपकी जान बचा सकती हैं.

नॉइज और वाइब्रेशन कंट्रोल: जब कार तेज़ रफ़्तार में चलती है, तो छत पर तेज़ हवा का दबाव पड़ता है, जिससे वाइब्रेशन और ज़्यादा शोर पैदा हो सकता है. 'रूफ़ रिब्स' इन कंपनों को तोड़ देती हैं, जिससे कार के अंदर का शोर कम होता है और यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सवारी महसूस होती है.

एयरोडायनामिक्स में सुधार: ये लकीरें कार के ऊपर से हवा के गुज़रने को भी स्मूथ (smooth) बनाती हैं, जिससे कार की एयरोडायनामिक्स बेहतर होती है और कार ऊँची रफ़्तार पर भी ज़्यादा स्थिर रहती है.

