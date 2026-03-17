ये है कार में CNG भरवाने का सबसे बेस्ट टाइम! अगर अब तक कर रहे थे गलती तो जान लें सच्चाई

CNG Filling Tips: सीएनजी भरवाते समय सबसे बड़ा खेल गर्मी, सर्दी और प्रेशर का होता है. दिन की चिलचिलाती धूप और गर्मी के मुकाबले सुबह और शाम या रात का समय गैस भरवाने के लिए तकनीकी रूप से बेहतर माना जाता है. अगर आप भी अब तक दोपहर में गैस भरवा रहे थे, तो आप अनजाने में अपनी जेब पर थोड़ा बोझ डाल रहे थे.

टेम्परेचर और डेन्सिटी

विज्ञान का सरल नियम है कि गैस गर्मी में फैलती है और ठंडक में सिकुड़ती है. जब दोपहर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो सीएनजी की डेन्सिटी कम हो जाती है. वहीं, सुबह के समय या रात में जब मौसम ठंडा होता है, तो गैस ज्यादा डेन्स होती है. इसका मतलब है कि समान प्रेशर पर ठंडे टेम्परेचर में आपकी टंकी में ज्यादा मात्रा में गैस आ पाती है.

प्रेशर का फायदा

सीएनजी पंपों पर गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है. दोपहर की गर्मी में टैंक और नोजल का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से कंप्रेसर अक्सर पूरी क्षमता से गैस नहीं भर पाता. सुबह के ठंडे वातावरण में कंप्रेसर बेहतर तरीके से काम करता है और आपको आपकी गाड़ी के सिलेंडर की क्षमता के अनुसार मैक्स प्रेशर मिलता है, जिससे टंकी पूरी तरह भर जाती है.

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जेब पर असर और माइलेज

जब आप ठंडे समय में गैस भरवाते हैं, तो आपको उतनी ही कीमत में गैस की मात्रा (किलोग्राम में) थोड़ी ज्यादा मिलती है. इंजन को चलने के लिए गैस की मात्रा की जरूरत होती है न कि केवल प्रेशर की, इसलिए ज्यादा मात्रा का सीधा मतलब है ज्यादा माइलेज.

समय की बचत

तकनीकी फायदों के अलावा, एक और फायदा ये भी है कि सुबह जल्दी या देर रात को सीएनजी पंपों पर भीड़ काफी कम होती है. दोपहर या शाम के समय अक्सर ऑटो और टैक्सियों की लंबी लाइन मिलती हैं, जिससे आपका काफी समय बर्बाद होता है. ठंडे समय में पंप पर जाने से आप समय और फ्यूल दोनों बचा सकते हैं.

सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर

जरूरत से ज्यादा गर्मी में गैस का प्रेशर तेजी से बढ़ता है. ठंडे समय में गैस भरवाना सिलेंडर की लंबी लाइफ और सेफ्टी के लिए भी अच्छा माना जाता है. हमेशा ध्यान रखें कि अपने सीएनजी सिलेंडर की हाइड्रो-टेस्टिंग समय पर करवाएं और केवल ऑथराइज सेंटर से ही किट की जांच कराएं.