कार को बैक करते ही क्यों बोलने लगती है 'टिक-टिक'! इस आवाज को हल्के में लिया तो कट जाएगी जेब

कार को बैक करते समय आने वाली 'टिक-टिक' की आवाज अल्ट्रासोनिक सेंसर (Ultrasonic Sensors) की वजह से होती है, जो बाधाओं से टकराकर लौटती तरंगों को भांप लेते हैं.
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जब भी आप कार में इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो एक ‘टिक-टिक’ की आवाज जरूर सुनाई देती है. यह एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन अक्सर इसके पीछे की वजह के बारे में सोचते नहीं हैं. आज की मॉडर्न कारों में जहां एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वहीं यह सिंपल सी आवाज अब भी बनी हुई है. दरअसल, यह आवाज सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक बेहद जरूरी सेफ्टी फीचर है.
इंडिकेटर की ‘टिक-टिक’ आवाज का सबसे बड़ा मकसद ड्राइवर को अलर्ट करना है. जब आप टर्न सिग्नल ऑन करते हैं, तो यह आवाज आपको याद दिलाती रहती है कि इंडिकेटर अभी भी चालू है. अक्सर ऐसा होता है कि मोड़ लेने या लेन बदलने के बाद लोग इंडिकेटर बंद करना भूल जाते हैं. ऐसे में यह आवाज लगातार चलती रहती है, जिससे ड्राइवर को संकेत मिलता है कि उसे इंडिकेटर ऑफ करना चाहिए. अगर यह आवाज न हो, तो आप काफी देर तक इंडिकेटर ऑन रखकर गाड़ी चला सकते हैं, जिससे पीछे आने वाले ड्राइवर कन्फ्यूज हो सकते हैं और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है.
पुरानी कारों में यह ‘टिक-टिक’ आवाज एक मैकेनिकल पार्ट से आती थी, जिसे Flasher Relay कहा जाता है. इसमें एक धातु की पट्टी होती थी, जो बार-बार गर्म और ठंडी होती थी. इस प्रक्रिया के कारण वह मुड़ती और सीधी होती रहती थी, जिससे इंडिकेटर ऑन-ऑफ होता था और साथ ही ‘टिक-टिक’ की आवाज भी आती थी.
आज की आधुनिक कारों में मैकेनिकल सिस्टम की जगह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए हैं. अब इंडिकेटर माइक्रोचिप्स के जरिए कंट्रोल होते हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असली मैकेनिकल आवाज खत्म होने के बावजूद कंपनियां जानबूझकर यह ‘टिक-टिक’ साउंड जोड़ती हैं. इसे कार के स्पीकर या डैशबोर्ड सिस्टम के जरिए बनाया जाता है, ताकि ड्राइवर को वही पुराना और परिचित अनुभव मिल सके.
यह छोटी सी आवाज ड्राइविंग सेफ्टी में बड़ा रोल निभाती है. यह आपको रियल टाइम में बताती है कि इंडिकेटर सही से काम कर रहा है या नहीं. अगर कभी यह आवाज अचानक तेज हो जाए या अनियमित हो जाए, तो यह इस बात का संकेत भी हो सकता है कि कार में कोई समस्या है, जैसे इंडिकेटर बल्ब खराब होना या इलेक्ट्रिकल इश्यू.
आजकल इलेक्ट्रिक कारें और हाई-टेक केबिन तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां ज्यादातर चीजें साइलेंट हो गई हैं. इसके बावजूद कार निर्माता इस ‘टिक-टिक’ आवाज को हटाते नहीं हैं. इसका कारण यह है कि यह ड्राइवर की जागरूकता बढ़ाती है और उसे लगातार फीडबैक देती रहती है. कुछ प्रीमियम कारों में इस साउंड को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन इसे पूरी तरह बंद करने का विकल्प बहुत कम दिया जाता है.