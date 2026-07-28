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E20 Petrol Price: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया फिर भी सस्ता क्यों नहीं हुआ तेल? सरकार ने खोला सबसे बड़ा राज

पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के बाद भी E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है? राज्यसभा में सरकार ने इसके पीछे की असली वजह बताई है. जानिए क्यों नहीं मिलता शुद्ध पेट्रोल और क्या सच में घट रहा है माइलेज.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jul 28, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:16 AM IST
E20 Petrol Price: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया फिर भी सस्ता क्यों नहीं हुआ तेल? सरकार ने खोला सबसे बड़ा राज
Image Credit: पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के बाद भी E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है?

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Mohit Chaturvedi

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मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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