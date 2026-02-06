Advertisement
ऐसे ही थार को नहीं कहते फाइटर एसयूवी, इन खासियतों की वजह से हर कोई है दीवाना

ऐसे ही थार को नहीं कहते फाइटर एसयूवी, इन खासियतों की वजह से हर कोई है दीवाना

Mahindra Thar: महिंद्रा थार को 'फाइटर' इसकी बनावट की वजह से कहा जाता है. इसे एक मजबूत लैडर-फ्रेम चेसिस पर बनाया गया है, जो भारी झटकों और उबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से झेल लेता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:31 PM IST
ऐसे ही थार को नहीं कहते फाइटर एसयूवी, इन खासियतों की वजह से हर कोई है दीवाना

Mahindra Thar: महिंद्रा थार भारतीय सड़कों पर केवल एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक 'फाइटर' की पहचान बन चुकी है. इसकी मजबूती और 'कहीं भी जाने' की क्षमता ने इसे युवाओं से लेकर एडवेंचर के शौकीनों का पसंदीदा बनाया है. यहाँ थार को 'फाइटर एसयूवी' बनाने वाली 5 मुख्य खासियतों की जानकारी दी गई है:

बिल्ड क्वालिटी 
महिंद्रा थार को 'फाइटर' इसकी बनावट की वजह से कहा जाता है. इसे एक मजबूत लैडर-फ्रेम चेसिस पर बनाया गया है, जो भारी झटकों और उबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से झेल लेता है. सुरक्षा के मामले में भी यह पीछे नहीं है; इसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिली है. इसके रोल-केज डिजाइन और मजबूत बॉडी पैनल एक्सीडेंट के समय यात्रियों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, जो इसे किसी टैंक जैसी मजबूती देता है.

ऑफ-रोड क्षमता
थार की सबसे बड़ी ताकत इसका 4x4 (फोर-बाय-फोर) सिस्टम है. चाहे गहरा कीचड़ हो, तपता रेगिस्तान या फिर बर्फ से ढके पहाड़, थार का मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेशियल हर पहिए को सही ग्रिप देता है. इसमें 226mm का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और 650mm तक पानी में चलने की क्षमता इसे पानी में भी ताकतवर बनाती है.  

दमदार इंजन और टॉर्क 
थार के हुड के नीचे मिलने वाला mHawk डीजल और mStallion पेट्रोल इंजन इसे बेजोड़ ताकत प्रदान करता है. इसका डीजल इंजन भारी टॉर्क पैदा करता है, जो इसे खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने या फंसी हुई भारी गाड़ियों को खींचने में मदद करता है. एक फाइटर की तरह इसमें अचानक रफ्तार पकड़ने और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने का जज्बा है. यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में आज भी थार का कोई मुकाबला नहीं है.

रफ-एंड-टफ इंटीरियर 
थार का अंदरूनी हिस्सा भी किसी फाइटर विमान के कॉकपिट जैसा ही तैयार किया गया है मजबूत और टिकाऊ. इसके इंटीरियर को 'वॉशेबल' बनाया गया है, यानी ऑफ-रोडिंग के बाद अगर अदर धूल या कीचड़ जम जाए, तो आप इसे पानी से साफ कर सकते हैं. इसके साथ ही, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स और रूफ-माउंटेड स्पीकर्स जैसे फीचर्स इसे आधुनिक युग की एक स्मार्ट फाइटर एसयूवी बनाते हैं.

रोड प्रेजेंस 
थार को देखते ही सड़क पर एक अलग तरह का सम्मान मिलता है. इसका बॉक्सी डिजाइन, गोल हेडलाइट्स और बाहर की तरफ लगा स्पेयर व्हील इसे एक 'मैचो' लुक देता है. लोग इसके केवल फीचर्स के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ मिलने वाले 'स्टेटस और स्वैग' के दीवाने हैं. जब थार सड़क पर निकलती है, तो इसका फाइटर जैसा लुक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खीच लेता है, जो इसे भारत की सबसे दमदार एसयूवी बनाता है.

