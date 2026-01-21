आखिर कार टायर्स पर क्या होता है M+S का मतलब, 99% ड्राइवर्स को नहीं है अंदाजा

Car Tyre Facts: कार के टायर्स की साइड वॉल के ऊपर आमतौर पर कई तरह के कोड्स लिखे होते हैं जिनके बारे में ज्यादातर कार ड्राइवर्स को किसी तरह की जानकारी नहीं होती है, लेकिन इन कोड्स में कुछ जरूरी जानकारियां छिपी होती हैं. इनमें से एक सबसे कॉमन लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला कोड है 'M+S' या 'M&S' या फिर 'MS' जिसे देखा तो काफी लोगों ने होगा लेकिन इसका मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है, 99% ड्राइवर्स को इसका कोई भी अंदाजा नहीं होगा. आपको बता दें कि इस कोड का सीधा संबंध आपकी सुरक्षा और गाड़ी की परफॉरमेंस से है, खासकर बदलते मौसम और खराब रास्तों पर ड्राइव करने के दौरान.

क्या है M+S का असली मतलब

तकनीकी रूप से M+S का मतलब 'Mud' (कीचड़) और 'Snow' (बर्फ) होता है. जब किसी टायर पर यह मार्किंग होती है, तो इसका अर्थ है कि टायर निर्माता ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि यह सामान्य गर्मी के टायरों की तुलना में कीचड़ और हल्की बर्फ वाली सड़कों पर बेहतर ट्रैक्शन या पकड़ प्रदान कर सके. यह विशेष रूप से उन इलाकों के लिए बनाए जाते हैं जहां मौसम बदलता रहता है.

बनावट में अंतर

M+S टायरों की बनावट सामान्य टायरों से अलग होती है. इनके 'ट्रेड्स' (टायर के ऊपर के खांचे) गहरे और चौड़े होते हैं. यह डिजाइन टायर को घूमते समय खांचों के बीच फंसी हुई कीचड़ या बर्फ को बाहर फेंकने में मदद करता है, जिससे टायर की सतह साफ रहती है और सड़क पर पकड़ बनी रहती है. सामान्य टायरों में खांचे पतले होते हैं जो चिकनी सड़कों के लिए तो ठीक हैं, लेकिन कीचड़ में फिसल सकते हैं.

क्या ये असली 'विंटर टायर्स' हैं?

यह समझना बहुत जरूरी है कि M+S टायर पूरी तरह से 'विंटर टायर' नहीं होते हैं. इन्हें अक्सर 'ऑल-सीजन टायर' माना जाता है. इसका मतलब है कि ये हल्की ठंड और थोड़ी बहुत कीचड़ को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां भारी बर्फबारी होती है या तापमान जमने वाला होता है, तो ये टायर पूरी सुरक्षा नहीं देंगे. असली बर्फीले रास्तों के लिए '3-पीक माउंटेन स्नोफ्लेक' (3PMSF) सिंबल वाले टायर्स की जरूरत होती है.

आपके लिए क्या सही है?

अगर आप ज्यादातर शहर में गाड़ी चलाते है जहा सड़कें पक्की हैं लेकिन कभी-कभार कच्चे रास्तों या बारिश के दौरान कीचड़ से सामना होता है, तो M+S वाले टायर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. ये एक अच्छा बैलेंस ऑफर करते हैं जिससे आपको बार-बार मौसम के हिसाब से टायर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. .