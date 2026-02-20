Automatic कार से ओवरटेक करने में लगता है डर? जानें क्यों महसूस होती है पावर की कमी

Car Tips and Tricks: अगर आप एक ऑटोमैटिक कार चलाते हैं तो हाइवे पर ओवरटेक करते समय आपको पावर की कमी महसूस हो सकती है. जितने भी AMT कार ओनर्स हैं उन्हें ऐसा 'ट्रांसमिशन लैग' की वजह से महसूस होता है. मैनुअल कार में ड्राइवर को पता होता है कि उसे कब गियर डाउनशिफ्ट करना है, लेकिन ऑटोमैटिक कार में कंप्यूटर (ECU) यह तय करता है. जब आप अचानक एक्सीलरेटर दबाते हैं, तो कंप्यूटर को यह समझने में कुछ मिलीसेकंड का समय लगता है कि आपको ज्यादा पावर की जरूरत है. ऐसे में ड्राइवर को डर लग सकता है.

'किकडाउन' (Kickdown) फीचर को समझें

ज्यादातर हाइटेक ऑटोमैटिक कारों में 'किकडाउन' नाम का एक फीचर होता है. जब आप ओवरटेक करने के लिए एक्सीलरेटर पेडल को पूरी ताकत से नीचे तक दबाते हैं, तो सेंसर कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है कि तुरंत पावर चाहिए. इसके बाद कार खुद ही एक या दो गियर डाउनशिफ्ट कर देती है जिससे इंजन को टॉर्क मिल सके. कई बार ड्राइवर एक्सीलरेटर को धीरे-धीरे दबाते हैं, जिससे कार गियर नीचे नहीं करती और गाड़ी धीमी गति से ही रफ्तार पकड़ती है.

रबर बैंड इफेक्ट और गियरबॉक्स का टाइप

पावर की कमी महसूस होना आपकी कार के गियरबॉक्स के प्रकार पर भी डिपेंड करता है. मतलब, CVT (Continuously Variable Transmission) गियरबॉक्स वाली कारों में 'रबर बैंड इफेक्ट' देखने को मिलता है, जिसमें इंजन का शोर तो बढ़ता है लेकिन रफ्तार उस रेषियों में नहीं बढ़ती. वहीं AMT (Automated Manual Transmission) में गियर बदलते समय एक छोटा सा 'झटका' या 'ठहराव' महसूस होता है. अगर आप DCT या टॉर्क कन्वर्टर चला रहे हैं, तो यह समस्या कम होती है, लेकिन AMT और CVT में ओवरटेक करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलना पड़ता है.

ओवरटेक करने का सही तरीका

अगर आपकी कार में स्पोर्ट (S) मोड या पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, तो ओवरटेक करने से ठीक पहले उनका इस्तेमाल करें. 'स्पोर्ट मोड' में रखने पर इंजन हाई आरपीएम (RPM) पर रहता है, जिससे आपको तुरंत पिकअप मिलता है. अगर पैडल शिफ्टर हैं, तो आप खुद एक गियर डाउनशिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कार मैनुअल की तरह फुर्तीली हो जाएगी. ओवरटेक शुरू करने से पहले ही मोड बदल लेना चाहिए.