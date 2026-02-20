Advertisement
trendingNow13116198
Hindi NewsऑटोमोबाइलAutomatic कार से ओवरटेक करने में लगता है डर? जानें क्यों महसूस होती है पावर की कमी

Automatic कार से ओवरटेक करने में लगता है डर? जानें क्यों महसूस होती है पावर की कमी

Car Tips and Tricks: ज्यादातर हाइटेक ऑटोमैटिक कारों में 'किकडाउन' नाम का एक फीचर होता है. जब आप ओवरटेक करने के लिए एक्सीलरेटर पेडल को पूरी ताकत से नीचे तक दबाते हैं, तो सेंसर कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है कि तुरंत पावर चाहिए.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 09:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Automatic कार से ओवरटेक करने में लगता है डर? जानें क्यों महसूस होती है पावर की कमी

Car Tips and Tricks: अगर आप एक ऑटोमैटिक कार चलाते हैं तो हाइवे पर ओवरटेक करते समय आपको पावर की कमी महसूस हो सकती है. जितने भी AMT कार ओनर्स हैं उन्हें ऐसा 'ट्रांसमिशन लैग' की वजह से महसूस होता है. मैनुअल कार में ड्राइवर को पता होता है कि उसे कब गियर डाउनशिफ्ट करना है, लेकिन ऑटोमैटिक कार में कंप्यूटर (ECU) यह तय करता है. जब आप अचानक एक्सीलरेटर दबाते हैं, तो कंप्यूटर को यह समझने में कुछ मिलीसेकंड का समय लगता है कि आपको ज्यादा पावर की जरूरत है. ऐसे में ड्राइवर को डर लग सकता है. 

'किकडाउन' (Kickdown) फीचर को समझें
ज्यादातर हाइटेक ऑटोमैटिक कारों में 'किकडाउन' नाम का एक फीचर होता है. जब आप ओवरटेक करने के लिए एक्सीलरेटर पेडल को पूरी ताकत से नीचे तक दबाते हैं, तो सेंसर कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है कि तुरंत पावर चाहिए. इसके बाद कार खुद ही एक या दो गियर डाउनशिफ्ट कर देती है जिससे इंजन को टॉर्क मिल सके. कई बार ड्राइवर एक्सीलरेटर को धीरे-धीरे दबाते हैं, जिससे कार गियर नीचे नहीं करती और गाड़ी धीमी गति से ही रफ्तार पकड़ती है. 

रबर बैंड इफेक्ट और गियरबॉक्स का टाइप 
पावर की कमी महसूस होना आपकी कार के गियरबॉक्स के प्रकार पर भी डिपेंड करता है. मतलब, CVT (Continuously Variable Transmission) गियरबॉक्स वाली कारों में 'रबर बैंड इफेक्ट' देखने को मिलता है, जिसमें इंजन का शोर तो बढ़ता है लेकिन रफ्तार उस रेषियों में नहीं बढ़ती. वहीं AMT (Automated Manual Transmission) में गियर बदलते समय एक छोटा सा 'झटका' या 'ठहराव' महसूस होता है. अगर आप DCT या टॉर्क कन्वर्टर चला रहे हैं, तो यह समस्या कम होती है, लेकिन AMT और CVT में ओवरटेक करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलना पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ओवरटेक करने का सही तरीका
अगर आपकी कार में स्पोर्ट (S) मोड या पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, तो ओवरटेक करने से ठीक पहले उनका इस्तेमाल करें. 'स्पोर्ट मोड' में रखने पर इंजन हाई आरपीएम (RPM) पर रहता है, जिससे आपको तुरंत पिकअप मिलता है. अगर पैडल शिफ्टर हैं, तो आप खुद एक गियर डाउनशिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कार मैनुअल की तरह फुर्तीली हो जाएगी. ओवरटेक शुरू करने से पहले ही मोड बदल लेना चाहिए.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car Tips

Trending news

क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?