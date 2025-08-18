स्पेयर टायर लगाकर चला रहे हैं कार तो सावधान, बड़े हादसे को दे रहे हैं दावत

Car Spare Tyre: हर कार में एक स्पेयर टायर दिया जाता है फिर चाहे वो कोई सेडान हो या फिर हैच बैक हो, दरअसल ऐसा करने का मकसद ये है कि कार का टायर पंक्चर होने की स्थिति में आप आसानी से स्पेयर टायर को लगाकर इस्तेमाल कर सकें, हालांकि कुछ लोग मेन टायर रिपेयर करवाने के बाद भी स्पेयर टायर के साथ कार ड्राइव करते रहते हैं. ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है लेकिन ऐसा करना हादसे को दावत दे सकता है.

वजन कम करना: छोटा स्पेयर टायर ऑफर करने का मकसद ये है कि यह गाड़ी का वजन कम कर सके. छोटे आकार का टायर हल्का होता है, जिससे गाड़ी का कुल वजन घटता है. इससे माइलेज बढ़ जाता है, क्योंकि हल्की गाड़ी कम ईंधन का इस्तेमाल करती है.

स्पेस की बचत: छोटा स्पेयर टायर कम जगह लेता है, जिससे गाड़ी में अधिक स्पेस उपलब्ध रहता है. खासकर SUV या छोटी कारों में, जहां ज्यादा जगह नहीं होती, वहाँ छोटे टायर से बाकी जगह बचाई जाती है, जिसे सामान रखने या अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

अस्थायी उपयोग के लिए: स्पेयर टायर का मकसद सिर्फ आपात स्थिति में अस्थायी रूप से इसका इस्तेमाल है. अगर आप समझ रहे हैं कि इसका इस्तेमाल लगातार किया जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है और आप अगर ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए इसकी वजह से आपकी कार एक्सीडेंट का शिकार हो सकती है. इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप सर्विस स्टेशन तक पहुंच जाएं और इस्तेमाल होने के बाद वापस इसे कार में रख लें.

कॉस्ट कटिंग: छोटे टायर को तैयार करना कंपनी के काफी सारे पैसे बचा सकता है. इसकी वजह से कार की कीमतें कम रखने में मदद मिलती है जिससे ग्राहकों की जेब पर बोझ नहीं पड़ता है.

स्लो स्पीड पर ड्राइविंग के लिए: छोटा स्पेयर टायर नॉर्मल टायर की तुलना में कम स्पीड के लिए बनाया जाता है, यह टायर आपको याद दिलाता है कि आप इसे लंबे समय तक या हाई-स्पीड पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. आमतौर पर इसे 50-80 किमी/घंटा की स्पीड पर ही चलाने की सलाह दी जाती है.