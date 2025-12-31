बिना चांदी के नहीं चल पाएगी आपकी कार? जानें इसके महंगे होने से ऑटो इंडस्ट्री पर पड़ेगा कैसा प्रभाव

Silver Price Hike: एक साधारण पेट्रोल या डीजल कार में लगभग 15 से 28 ग्राम चांदी का उपयोग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में यह मात्रा लगभग दोगुनी हो जाती है. चांदी का मुख्य उपयोग कार के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU), सेंसर, और इन्फोटेनमेंट सिस्टम के सर्किट बोर्ड में किया जाता है.
Silver Price Hike: जब हम महंगी धातुओं और कारों की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान स्टील या एल्युमीनियम पर जाता है. लेकिन हाइटेक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चांदी एक ऐसी 'साइलेंट सुपरस्टार' है, जिसके बिना एक आधुनिक कार की कल्पना करना भी मुश्किल है. चांदी न केवल दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, बल्कि यह जंग रोधी और टिकाऊ भी होती है. आज के दौर में जैसे-जैसे कारें अधिक हाई-टेक और 'स्मार्ट' होती जा रही हैं, ऑटो सेक्टर में चांदी की खपत और इसकी अहमियत दोनों तेजी से बढ़ रही हैं. हाल के समय में चांदी की कीमतों में आए उछाल ने कार निर्माताओं और ग्राहकों, दोनों की चिंता बढ़ा दी है.
कारों में कहाँ और क्यों होता है चांदी का इस्तेमाल?
एक साधारण पेट्रोल या डीजल कार में लगभग 15 से 28 ग्राम चांदी का उपयोग होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में यह मात्रा लगभग दोगुनी हो जाती है. चांदी का मुख्य उपयोग कार के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU), सेंसर, और इन्फोटेनमेंट सिस्टम के सर्किट बोर्ड में किया जाता है. इसके अलावा, खिड़कियों को गर्म करने वाले डिफॉगर, सीट एडजस्टमेंट मोटर्स, और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी एयरबैग्स के डिप्लॉयमेंट सिस्टम में भी चांदी के छोटे-छोटे लेकिन जरूरी पार्ट्स लगे होते हैं. चांदी की ज्यादा चालकता तय करती है कि कार के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बिना किसी रुकावट के बिजली की स्पीड से काम करें.
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चांदी पर बढ़ती निर्भरता
भविष्य की कारों यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चांदी ऑक्सीजन की तरह जरूरी है. ईवी में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और पावर कंट्रोल यूनिट्स में चांदी का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है. इतना ही नहीं, जो चार्जिंग स्टेशन हम सड़कों पर देखते हैं, उनमें भी चांदी का इस्तेमाल किया जाता है. चूंकि चांदी थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेहतरीन तरीके से मैनेज करती है, इसलिए बैटरी की परफॉरमेंस और कार की रेंज बढ़ाने के लिए इंजीनियर चांदी को प्राथमिकता देते हैं. जैसे-जैसे दुनिया ईवी की ओर बढ़ रही है, ऑटो सेक्टर चांदी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कस्टमर बनता जा रहा है.
ऑटो इंडस्ट्री में क्या होगा
जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर ऑटो कंपनियों की उत्पादन लागत (Production Cost) पर पड़ता है. कार निर्माताओं के लिए लागत बढ़ना यानी उनके मुनाफे (Profit Margin) में कमी आना है. विशेष रूप से इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे पहले से ही बैटरी की महंगी कीमतों से जूझ रही हैं. यदि चांदी की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो कंपनियों के पास कारों के दाम बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा. इसका मतलब है कि एक ग्राहक के तौर पर आपको अपनी पसंदीदा हाई-टेक कार के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे.
बड़ी चुनौती
चांदी की बढ़ती डिमांड और सीमित सप्लाई ऑटो सेक्टर के लिए फ्यूचर में एक बड़ा संकट पैदा कर सकती है. वैज्ञानिक और इंजीनियर चांदी के ऑप्शन विकल्पों तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी धातु चांदी जैसी चालकता और एफीशिएन्नसी हीं दे पाई है. ऐसे में चांदी की रीसाइक्लिंग और इसके कुशल उपयोग पर जोर दिया जा रहा है.