आखिर हॉर्स पावर से ही क्यों मापते हैं गाड़ी के इंजन की ताकत? आधा भारत नहीं जानता होगा वजह

Hourse Power: आपने देखा होगा कि गाड़ियों के इंजन की ताकत को हॉर्स पावर (horsepower) से मेजर किया जाता रहा है, हालंकि ऐसा किया क्यों जाता है इस बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी. दरअसल हॉर्स से पावरफुल जानवर भी धरती पर मौजूद हैं, जिनमें चीता भी शामिल है. फिर गाड़ियों की ताकत को आखिर हॉर्स पावर से ही क्यों मेजर किया जाता है आज हम इस बात का जवाब आपको देने जा रहे हैं.

क्यों हॉर्स पावर से मेजर करते हैं गाड़ियों की ताकत

आपको बता दें कि हॉर्स पावर शब्द का आविष्कार भाप के इंजन को तैयार करने के दौरान हुआ था. स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट (James Watt) ने 18वीं सदी के अंत में भाप के इंजन को बेहतर बनाया था. उस समय, खदानों से पानी निकालने के लिए घोड़ों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था.

वॉट अपने नए भाप इंजन की क्षमता को लोगों को समझाना चाहते थे. उन्होंने सोचा कि अगर वह इंजन की शक्ति को घोड़ों की शक्ति के साथ तुलना करके बताते हैं, तो लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे।.उन्होंने यह पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया कि एक घोड़ा एक मिनट में कितनी शक्ति पैदा कर सकता है. उन्होंने गणना की कि एक घोड़ा 33,000 फुट-पाउंड प्रति मिनट का काम कर सकता है. इसे ही उन्होंने 'एक हॉर्स पावर' का नाम दिया.

इस तरह, हॉर्स पावर एक मानक बन गया. यह लोगों को यह समझने में मदद करता था कि नया भाप इंजन कितने घोड़ों के बराबर काम कर सकता है. समय के साथ, यह गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और अन्य मशीनों की ताकत मापने के लिए भी एक मानक इकाई बन गया.

इस वजह से चीता पावर से नहीं होता मेजरमेंट

हॉर्स पावर की जगह पर गाड़ियों के इंजन को चीता पावर से भी मेजर किया जा सकता है, हालांकि चीता तेज तो होता है लेकिन फिर थक हार कर रुक जाता है, जबकि घोड़ा लगातार दौड़ता रहता है और अपना सफर पूरा करता है वो भी बिना थके, और ये भी हॉर्स पावर शब्द के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह है.