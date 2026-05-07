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Hindi NewsऑटोमोबाइलZebra Crossing: क्यों हर देश में सिर्फ सफेद रंग की ही होती हैं ये धारियां? वजह पसंद नहीं, आपकी जान से जुड़ी है!

Zebra Crossing: क्यों हर देश में सिर्फ सफेद रंग की ही होती हैं ये धारियां? वजह पसंद नहीं, आपकी जान से जुड़ी है!

Zebra Crossing Significance: हर दिन सड़क पार करते समय हम जिन सफेद धारियों पर चलते हैं, उन्हें हमेशा सिर्फ एक ट्रैफिक मार्किंग समझ लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में Zebra Crossing के लिए हमेशा सफेद रंग का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आखिर इसे पीला, लाल या किसी दूसरे रंग में क्यों नहीं बनाया गया? आइए जानते हैं...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 07, 2026, 10:35 AM IST
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Zebra Crossing: क्यों हर देश में सिर्फ सफेद रंग की ही होती हैं ये धारियां? वजह पसंद नहीं, आपकी जान से जुड़ी है!

Road Safety Rules: सड़क आते जाते समय आपने कभी न कभी यह जरूर गौर किया होगा कि रास्तों पर हमेशा सफेद रंग की पट्टियां बनी होती हैं, जिन्हें हम जेबरा क्रॉसिंग कहते हैं. क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया भर में इसके लिए सिर्फ सफेद रंग को ही चुना गया? इसे पीला, नीला या हरा क्यों नहीं बनाया गया? इसके पीछे सिर्फ पसंद-नापसंद नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण और आपकी सुरक्षा का सीक्रेट भी छिपा है. आइए जानते हैं रोड सेफ्टी से जुड़े सीक्रेट को, जो सड़क पर चलने वाले हर यात्री और ड्राइवर को जरूर जानना चाहिए.

रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा चमक

जेबरा क्रॉसिंग के सफेद होने की सबसे बड़ी वजह है विजिबिलिटी यानी दृश्यता. सफेद रंग रोशनी को सबसे बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है. रात के समय या कम रोशनी में जब गाड़ियों की हेडलाइट इन सफेद पट्टियों पर पड़ती है, तो ये दूर से ही चमकने लगती हैं. पीला रंग भी चमकीला होता है, लेकिन वह अंधेरे में सफेद जितनी स्पष्टता नहीं दे पाता.

ड्राइवर का ध्यान तुरंत खींचता है 

भारत में सड़कें आमतौर पर काली होती हैं तो वहीं कुछ देश में काली या फिर गहरी स्लेटी रंग की होती हैं. गहरे रंग पर सफेद रंग का मेल सबसे तीखा कंट्रास्ट पैदा करता है. यह कंट्रास्ट ड्राइवर की आंखों को तुरंत अलर्ट कर देता है. अगर इसकी जगह पीला या कोई और रंग इस्तेमाल किया जाए, तो धूल या तेज धूप में वह सड़क के रंग के साथ मिल सकता है, जिससे ड्राइवर को भ्रम हो सकता है. रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स के मुताबिक सफेद और काली सड़क का कॉम्बिनेशन ड्राइवर का ध्यान तुरंत खींचता है. इससे दुर्घटना का खतरा कम होता है.

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अंतरराष्ट्रीय नियम में समानता

दुनिया भर में ट्रैफिक नियमों को एक जैसा रखने का प्रयास किया जाता है. सफेद जेबरा क्रॉसिंग एक ग्लोबल मानक बन गया है. इसका फायदा यह है कि जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जाता है, तो उसे सड़क के संकेतों को समझने में कोई परेशानी नहीं होती है. सफेद पट्टियां देखते ही ड्राइवर समझ जाता है कि यहां पैदल चलने वालों को रास्ता देना है.

मौसम की भी टेंशन नहीं

सफेद रंग की सड़क वाली पेंट काफी टिकाऊ होती है. यह तेज गर्मी, भारी बारिश और गाड़ियों के टायरों की रगड़ को लंबे समय तक झेल में सक्षम होती है. इसमें अक्सर छोटे कांच के दानों का इस्तेमाल किया जाता है, जो रात में रिफ्लेक्टर का काम करते हैं. पीले रंग की तुलना में सफेद पेंट के फीके पड़ने की संभावना कम होती है.

(ये भी पढ़ेंः EV की छत पर भूलकर भी न लगवाएं ये चीज, 145km कम हो जाएगी रेंज! बैटरी हो जाएगी जीरो)

सिर्फ डिजाइन नहीं, सुरक्षा का हिस्सा

जेबरा क्रॉसिंग का डिजाइन सिर्फ दिखावा नहीं है. यह ड्राइवर के मनोविज्ञान और इंसानी आंखों की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है. सफेद रंग ड्राइवर को मानसिक रूप से गाड़ी धीमी करने का संकेत देता है, जिससे सड़क हादसों में कमी आती है.

(ये भी पढ़ेंःगर्मी में कार से आती है गंदी बदबू? किचन की इन 2 चीजों से मिनटों में होगी गायब)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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