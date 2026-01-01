सर्दियों में कार ड्राइविंग को बनाना है सुरक्षित? इन 5 जादुई टूल्स को कार में आज ही करें शामिल!

Advertisement
Winter Tips for Cars: सर्दियों में विंडशील्ड पर धुंध जमना एक आम समस्या है, जिससे सामने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है. इससे निपटने के लिए एंटी-फॉग स्प्रे सबसे कारगर है; यह कांच पर एक ऐसी परत बनाता है जो नमी को जमने नहीं देती.

Winter Tips for Cars: सर्दियों की चुनौतियों के लिए रहें तैयार सर्दियों का सुहावना मौसम अपने साथ कोहरा, कम विजिबिलिटी और गिरते तापमान जैसी चुनौतियां भी लेकर आता है. इस मौसम में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आपकी कार का पहले से तैयार रहना बेहद जरूरी है. टायर प्रेशर का कम होना और इंजन स्टार्ट करने में आने वाली दिक्कतें सफर का मजा किरकिरा कर सकती हैं. हम आपको कुछ ऐसे स्मार्ट टूल्स के बारे में बता रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, बल्कि भारी ठंड और धुंध में भी आपकी ड्राइविंग को स्मूद और आसान बना देंगे.

साफ विजिबिलिटी के लिए एंटी-फॉग और डी-आइसर स्प्रे
सर्दियों में विंडशील्ड पर धुंध जमना एक आम समस्या है, जिससे सामने का रास्ता दिखना बंद हो जाता है. इससे निपटने के लिए एंटी-फॉग स्प्रे सबसे कारगर है; यह कांच पर एक ऐसी परत बनाता है जो नमी को जमने नहीं देती. इसके साथ ही, सुबह के समय कांच पर जमी ओस या बर्फ को हटाने के लिए विंडशील्ड डी-आइसर स्प्रे का उपयोग करें. यह बिना कांच को खुरचे या नुकसान पहुंचाए बर्फ को तुरंत पिघला देता है, जिससे आप बिना समय बर्बाद किए अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं.

बैटरी और टायर की सुरक्षा के लिए पोर्टेबल गैजेट्स
कड़ाके की ठंड में कार की बैटरी अक्सर जवाब दे जाती है. ऐसे में जंप केबल्स को कार में जरूर रखें, ताकि डिस्चार्ज होने पर आप दूसरी कार की मदद से अपनी गाड़ी तुरंत स्टार्ट कर सकें. इसके अलावा, तापमान गिरने से टायरों की हवा सिकुड़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है. एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर साथ रखने से आप कहीं भी सही PSI लेवल सेट कर सकते हैं, जिससे कार की स्टेबिलिटी और माइलेज दोनों बरकरार रहते हैं.

इंजन की सेहत और बेहतर रोड ग्रिप का रखें ध्यान
पहाड़ी या नमी वाले इलाकों में सड़क पर फिसलन बढ़ जाती है, जहाँ स्नो चेन्स टायरों को अतिरिक्त ट्रैक्शन (पकड़) देकर कार को फिसलने से बचाती हैं. वहीं, बहुत ज्यादा ठंड वाले इलाकों में इंजन स्टार्ट करने की मेहनत को कम करने के लिए इंजन ब्लॉक हीटर एक बेहतरीन टूल है. यह कूलेंट को हल्का गर्म रखता है, जिससे इंजन पर दबाव नहीं पड़ता और वह एक बार में ही स्टार्ट हो जाता है. ये छोटे निवेश आपकी कार की लंबी उम्र और आपकी सुरक्षा के लिए बड़े बदलाव ला सकते हैं.

आपातकालीन स्थिति के लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट और टूल किट
अगर कोहरे के कारण रास्ते में आपकी कार खराब हो जाती है, तो रिफ्लेक्टिव जैकेट आपकी जान बचा सकती है. इसे पहनकर बाहर निकलने पर दूर से आ रहे वाहनों को आपकी मौजूदगी का पता चल जाता है. इसके साथ ही, एक बेसिक टूल किट और मजबूत डक्ट टेप हमेशा साथ रखें. ठड में प्लास्टिक के पार्ट्स कमजोर होकर टूट सकते हैं, ऐसे में डक्ट टेप अस्थायी मरम्मत के लिए रामबाण साबित होती है. इन जरूरी चीजों के साथ आप बेफिक्र होकर सर्दियों के सुहावने सफर का आनद ले सकते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Winter tips for car

