सर्दियों में CNG कारों के साथ भूल से ना करें ये गलती, नहीं तो पछताना पड़ेगा आपको

CNG Car Tips: सर्दियों का मौसम सिर्फ इंसान के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी CNG कार के लिए भी कई चुनौतियां लेकर आता है. CNG कारें फ्यूल की बचत के लिए बेहतरीन होती हैं, लेकिन ठंडे तापमान में इनकी देखभाल में की गई छोटी सी गलती भी आपके माइलेज को घटा सकती है और इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है. अगर आप चाहते हैं कि ठंड में भी आपकी कार दमदार परफॉर्मेंस दे और आपकी जेब पर बोझ न पड़े, तो आपको कुछ खास गलतियों से बचना होगा. यहां ऐसी ही एक सबसे बड़ी गलती और कुछ ज़रूरी बातों को बताया गया है.

1. CNG टैंक को खाली रखने की गलती

सर्दियों में CNG कार के साथ की जाने वाली सबसे बड़ी और महंगी गलती है CNG टैंक को लगभग खाली रखना या बहुत कम गैस के साथ चलाना. जब तापमान बहुत नीचे चला जाता है, तो CNG सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस का दबाव कम हो जाता है, जिससे माइलेज पर सीधा असर पड़ता है. लेकिन इससे भी बड़ी समस्या कंडेनसेशन की है. ठंडे टैंक में हवा में मौजूद नमी संघनित होकर पानी में बदलने लगती है, जो टैंक की दीवारों पर या फ्यूल लाइन में जमा हो सकता है. यह पानी न केवल टैंक के अंदर जंग लगा सकता है, बल्कि यह फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए, विशेषज्ञों की सलाह है कि सर्दियों में हमेशा CNG टैंक को आधे से ज़्यादा भरा रखें.

2. सीधे CNG मोड पर स्टार्ट करने की ज़िद

CNG कारें हमेशा पेट्रोल मोड पर स्टार्ट होती हैं और कुछ देर बाद इंजन के गर्म होने पर ऑटोमैटिकली CNG पर स्विच हो जाती हैं. सर्दियों में इंजन को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है, ऐसे में कुछ लोग तुरंत मैनुअली CNG पर स्विच करने की कोशिश करते हैं. यह गलती करने से बचें! ठंडी CNG गैस को जलने (Combustion) के लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है. अगर आप इंजन को ठीक से गर्म होने से पहले ही CNG मोड पर लाते हैं, तो इंजन को झटका लग सकता है, पिक-अप (Pickup) कम हो सकता है और आपकी कार सही से स्टार्ट होने में दिक्कत कर सकती है, जिससे इंजन के लॉन्ग-टर्म हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ता है. कार को अपने आप स्विच होने दें.

3. एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की अनदेखी

सर्दियों में माइलेज कम होने की शिकायत आम होती है, जिसका एक बड़ा कारण गंदा एयर फिल्टर और पुराना स्पार्क प्लग हो सकता है. CNG एक साफ़ फ्यूल है, लेकिन इसका दहन (Combustion) तापमान पेट्रोल की तुलना में अधिक होता है. इसलिए, सही और मज़बूत स्पार्क का होना बहुत ज़रूरी है. ठंडे मौसम में अगर स्पार्क प्लग सही से काम नहीं कर रहा है, तो इंजन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फ्यूल की खपत बढ़ जाएगी. इसी तरह, गंदा एयर फिल्टर हवा और फ्यूल के मिश्रण को बाधित करता है. ठंड शुरू होने से पहले ही अपने CNG स्पार्क प्लग को चेक करवा लें और एयर फिल्टर को साफ़ या बदलवा लें.

4. CNG किट की सर्विसिंग में लापरवाही

CNG किट और उसकी पाइपलाइन की नियमित सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है, खासकर सर्दियों से पहले. ठंडे तापमान में अगर गैस पाइपलाइन में कोई छोटा सा लीकेज है तो वह और बड़ा हो सकता है. लीकेज से न सिर्फ़ गैस बर्बाद होगी, बल्कि यह सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है. सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर गैस भरवाते समय हमेशा इंजन बंद रखें और गाड़ी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ठंडे मौसम में कभी-कभी स्टैटिक चार्ज (Static Charge) के कारण आग लगने का ख़तरा बढ़ जाता है. अपनी कार की CNG किट की टाइम पर जांच करवाएं ताकि आप सुरक्षित और चिंता मुक्त ड्राइविंग का मज़ा ले सकें.