सर्दी में धोखा ना दे-दे आपकी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, ये 5 गलतियां बर्बाद कर सकती हैं ईवी

EV Tips: सर्दियों में आपकी इलेक्ट्रिक कार धोखा दे सकती है, ऐसा आपके साथ ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करें जो आपकी ईवी को परफेक्ट कंडीशन में रखते हैं.
EV Tips: शायद ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार मालिकों को ये बात नहीं पता होगी कि, इन पर ज्यादा सर्द और ज्यादा गरम मौसम का असर होता है. ऐसे में अब भारत में शुरू हो गया है सर्दी का मौसम तो इलेक्ट्रिक कार ओनर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर कुछ जरूरी टिप्स ना फॉलो की जाएं तो बैटरी की रेंज तो प्रभावित होगी साथ ही कुछ अन्य दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं. चलिए जानते हैं सर्दियों में किन टिप्स को EV कार मालिकों को फॉलो करना चाहिए.
खुले में पार्किंग से बचें
खुले में इलेक्ट्रिक कार को पार्क करना इसका टेम्परेचर बढ़ा सकता है जिससे बैटरी की रेंज पर बुरा असर पड़ता है. हमेशा किसी शेड या बंद पार्किंग स्पेस में ही इलेक्ट्रिक कार को पार्क करें. रात में लगातार तापमान काम होने लगता है जिसकी वजह से बैटरी की रेंज घट जाती है और आपको बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है.
चार्जिंग को बीच में ना रोकें
अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते हुए बीच में ही चार्जिंग रोक देते हैं और फिर कार को यूज करने के बाद फिर थोड़ी देर चार्जिंग पर लगा देते हैं तो ऐसा करना कार की बैटरी रेंज को नुकसान पहुंचाता है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में, इसलिए हमेशा कार को फुल चार्ज करने के बाद ही इस्तेमाल करें.
बार बार पानी से कार धोना
सर्दियों में अगर आप बार-बार अपनी इलेक्ट्रिक कार को पानी से धो रहे हैं तो इससे कार के कंपोनेन्ट को नुकसान हो सकता है या उनमें जंग लग सकता है या फिर ज्यादा सर्द जगहों पर और ज्यादा डैमेज भी हो सकता है. इसलिए वेट वाइपिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है.
टाइमली सर्विसिंग
अगर इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग टाइम से ना हो तो बैटरी रेंज कम हो जाना, चार्जिंग होल्ड ना करना आदि दिक्कतें हो सकती है. सर्दियों में परेशानी इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है.
वायरिंग चेकपअप
सर्दियों में की बार चूहे, बिल्ली या की अन्य छोटे जानवर कार में घुस जाते हैं और वायरिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसा ना हो इसके लिए हमेशा थोड़े अंतराल पर कार की वायरिंग चेक करवाएं.