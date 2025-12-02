Advertisement
trendingNow13026101
Hindi Newsऑटोमोबाइल

सर्दी में धोखा ना दे-दे आपकी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, ये 5 गलतियां बर्बाद कर सकती हैं ईवी

EV Tips: सर्दियों में आपकी इलेक्ट्रिक कार धोखा दे सकती है, ऐसा आपके साथ ना हो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करें जो आपकी ईवी को परफेक्ट कंडीशन में रखते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दी में धोखा ना दे-दे आपकी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार, ये 5 गलतियां बर्बाद कर सकती हैं ईवी

EV Tips: शायद ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार मालिकों को ये बात नहीं पता होगी कि, इन पर ज्यादा सर्द और ज्यादा गरम मौसम का असर होता है. ऐसे में अब भारत में शुरू हो गया है सर्दी का मौसम तो इलेक्ट्रिक कार ओनर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर कुछ जरूरी टिप्स ना फॉलो की जाएं तो बैटरी की रेंज तो प्रभावित होगी साथ ही कुछ अन्य दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं. चलिए जानते हैं सर्दियों में किन टिप्स को EV कार मालिकों को फॉलो करना चाहिए. 

खुले में पार्किंग से बचें
खुले में इलेक्ट्रिक कार को पार्क करना इसका टेम्परेचर बढ़ा सकता है जिससे बैटरी की रेंज पर बुरा असर पड़ता है. हमेशा किसी शेड या बंद पार्किंग स्पेस में ही इलेक्ट्रिक कार को पार्क करें. रात में लगातार तापमान काम होने लगता है जिसकी वजह से बैटरी की रेंज घट जाती है और आपको बार-बार चार्ज करना पड़ सकता है. 

चार्जिंग को बीच में ना रोकें
अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करते हुए बीच में ही चार्जिंग रोक देते हैं और फिर कार को यूज करने के बाद फिर थोड़ी देर चार्जिंग पर लगा देते हैं तो ऐसा करना कार की बैटरी रेंज को नुकसान पहुंचाता है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में, इसलिए हमेशा कार को फुल चार्ज करने के बाद ही इस्तेमाल करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

बार बार पानी से कार धोना 
सर्दियों में अगर आप बार-बार अपनी इलेक्ट्रिक कार को पानी से धो रहे हैं तो इससे कार के कंपोनेन्ट को नुकसान हो सकता है या उनमें जंग लग सकता है या फिर ज्यादा सर्द जगहों पर और ज्यादा डैमेज भी हो सकता है. इसलिए वेट वाइपिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. 

टाइमली सर्विसिंग
अगर इलेक्ट्रिक कार की सर्विसिंग टाइम से ना हो तो बैटरी रेंज कम हो जाना, चार्जिंग होल्ड ना करना आदि दिक्कतें हो सकती है. सर्दियों में परेशानी इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है.   

वायरिंग चेकपअप 
सर्दियों में की बार चूहे, बिल्ली या की अन्य छोटे जानवर कार में घुस जाते हैं और वायरिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसा ना हो इसके लिए हमेशा थोड़े अंतराल पर कार की वायरिंग चेक करवाएं. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

EV tips

Trending news

कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
Indi Go
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Telangana HC
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
Tirupati Balaji temple
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
ganesh baraiya
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
Parliament Winter Session Live (Day 2): SIR पर बहस को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित, जानें अब तक क्या हुआ?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 2): SIR पर बहस को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित, जानें अब तक क्या हुआ?
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
National Pollution Control Day
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स
Maharashtra Election
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
india
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
human bomb threat
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट