पुराने मोजे, टी-शर्ट और तौलिए से भूलकर भी ना साफ करें कार, पड़ जाएंगे लेने के देने

Car Cleaning Tips: पुराने कपड़ों के रेशे समय के साथ सख्त और खुरदरे हो जाते हैं. जब आप अपनी कार की बॉडी पर पुरानी टी-शर्ट या मोजा रगड़ते हैं, तो यह सतह पर बारीक खरोंचें (Micro-scratches) छोड़ देता है

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:53 PM IST
Car Cleaning Tips: अपनी कार को चमकाने के लिए अक्सर हम घर के पुराने कपड़ों, जैसे फटे हुए मोजे, पुरानी टी-शर्ट या घिसे हुए तौलियों का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि यह सुनने में एक अच्छा 'जुगाड़' लग सकता है, लेकिन आपकी कार के पेंट के लिए यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं इनकी वजह से कार में क्या दिक्कतें हो सकती हैं. 

1. माइक्रो-स्क्रेचेस और 'स्वर्ल मार्क्स' का खतरा
पुराने कपड़ों के रेशे समय के साथ सख्त और खुरदरे हो जाते हैं. जब आप अपनी कार की बॉडी पर पुरानी टी-शर्ट या मोजा रगड़ते हैं, तो यह सतह पर बारीक खरोंचें छोड़ देता है. धूप में देखने पर ये खरोंचें मकड़ी के जाले जैसी दिखाई देती हैं, जिन्हें 'Swirl Marks' कहा जाता है. ये निशान कार की चमक को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और पेंट को पुराना दिखाने लगते हैं.

2. धूल के कणों को सोखने की क्षमता है कम 
घर के साधारण कपड़ों का डिजाइन ऐसा नहीं होता कि वे धूल को अपने अंदर समा सकें. जब आप इन कपड़ों से कार साफ करते हैं, तो ये धूल और मिट्टी के कणों को सतह पर रगड़ते हैं (Sandpaper effect) हैं. इसके विपरीत, माइक्रोफाइबर क्लॉथ में विशेष रेशे होते हैं जो धूल को उठाकर अपने भीतर कैद कर लेते हैं, जिससे कार की सतह सुरक्षित रहती है.

3. पुराने कपड़ों के बटन और सिलाई से नुकसान
पुरानी टी-शर्ट या कपड़ों में अक्सर बटन, चेन या मोटी सिलाई होती है. सफाई के दौरान अगर ये सख्त हिस्से कार के पेंट से टकराते हैं, तो गहरा डेंट या गहरी खरोंच लग सकती है. कई बार पुराने तौलियों के किनारे इतने सख्त हो चुके होते हैं कि वे कार के नाजुक 'क्लियर कोट'  को आसानी से छील सकते हैं.

4. पानी सोखने और सुखाने में अक्षमता
पुराने तौलिए या मोजे पानी को उतनी कुशलता से नहीं सोख पाते जितना एक पेशेवर कार क्लीनिग टॉवल. जब पानी सतह पर रह जाता है, तो सूखने के बाद वह 'वॉटर स्पॉट्स' (Water Spots) छोड़ देता है. ये धब्बे इतने जिद्दी होते हैं कि बाद में इन्हें हटाने के लिए आपको प्रोफेशनल पॉलिशिंग का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे आपका खर्च और बढ़ जाएगा.

5. पेंट की लाइफ और रीसेल वैल्यू पर असर
कार का पेंट सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि बॉडी को जंग से बचाने के लिए भी होता है. गलत कपड़ों के इस्तेमाल से बार-बार होने वाली खरोचे पेंट की सुरक्षात्मक परत को पतला कर देती हैं. इससे कार का रंग फीका पड़ जाता है और गाड़ी की रीसेल वैल्यू  काफी कम हो जाती है. सही औजारों का इस्तेमाल न करना आपको बाद में 'लेने के देने' डाल सकता है.

