अब ग्लोबल स्टैंडर्ड से टेस्ट होगा गाड़ियों का पॉल्यूशन और माइलेज, 2027 से शुरू हो जाएगा प्रोसेस

Pollution Testing in India: भारत सरकार ने देश में प्रदूषण कम करने और गाड़ियों की टेस्टिंग को अधिक सटीक बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अप्रैल 2027 से, भारत में नई गाड़ियों के उत्सर्जन (Emission) की जांच के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड WLTP (वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल्स टेस्ट प्रोसीजर) को अपनाया जाएगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नियमों में जरूरी बदलाव कर दिए हैं, जो विशेष रूप से M1 और M2 कैटेगरी की गाड़ियों पर लागू होंगे.

MIDC की जगह अब WLTP

मौजूदा समय में भारत में गाड़ियों के माइलेज और प्रदूषण की जांच के लिए MIDC (मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल) का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, अक्सर यह शिकायत रहती है कि लैब में मिली माइलेज और सड़क पर मिलने वाली असली माइलेज में बड़ा अंतर होता है. नया WLTP मानक इस अंतर को कम करेगा क्योंकि यह असली दुनिया की ड्राइविंग परिस्थितियों के हिसाब से तैयार किया गया है. यूरोप में यह मानक 2018 से ही लागू है.

प्रदूषण पर होगी कड़ी नजर

नए नियम के तहत, BS-VI मानक वाली सभी गाड़ियों का परीक्षण अब और भी कड़ाई से होगा. इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्वों की अधिक सटीक माप की जाएगी. सरकार का मकसद लैब टेस्टिंग और सड़क पर चलने वाली गाड़ी के प्रदर्शन के बीच के अंतर को खत्म करना है, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे.

तकनीकी मानक और सर्टिफिकेशन

गाड़ियों की जांच के लिए नए AIS-175 मानक का पालन किया जाएगा. इसके तहत गाड़ियों की गुणवत्ता और उत्सर्जन की क्षमता को समय-समय पर आधुनिक तकनीक से परखा जाएगा. यह कदम 2020 में लागू हुए BS-VI नियमों की अगली कड़ी है. हालांकि प्रदूषण की सीमाएं वही रहेंगी, लेकिन जांच का तरीका बदलने से कंपनियों को अपनी इंजनों की तकनीक में और सुधार करना पड़ सकता है.

माइलेज के दावों में आएगी ट्रांसपेरेंसी

अक्सर कार कंपनियां लैब टेस्ट के आधार पर बहुत ज्यादा माइलेज का दावा करती हैं, जिसे सड़क पर हासिल करना मुश्किल होता है. WLTP के आने से कंपनियों द्वारा बताए जाने वाले माइलेज के आंकड़े वास्तविकता के करीब होंगे. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने भी प्रस्ताव दिया है कि 2027 से 'कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी' (CAFE) के मानकों को भी WLTP के साथ जोड़ दिया जाए.

आम आदमी पर क्या होगा असर?

इस बदलाव से भविष्य में आने वाली गाड़ियां पहले से ज्यादा भरोसेमंद और कम प्रदूषण फैलाने वाली होंगी. हालांकि, नए टेस्टिंग प्रोसेस के कारण गाड़ियों की लागत में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ग्राहकों को अपनी कार के प्रदर्शन और माइलेज की एकदम सही जानकारी मिलेगी. यह फैसला भारत को ग्लोबल ऑटोमोबाइल स्टैंडर्ड के बराबर खड़ा कर देगा.