व्हील ऑफ फॉर्च्यून की 'बाजीगर' बनी ये लेडी, हार कर भी जीत गई Audi की लग्जरी कार

नई दिल्लीः बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून नाम के एक गेम शो काफी चर्चा में बना हुआ है. इसमें दिखाए गए एक पजल का सही जवाब देने पर अमेरिका की एक प्रतियोगी चार्लीन रुबश को ऑडी की लग्जरी कार Q3 मिलने ही वाली थी. लेकिन एक तकनीकी ग्लिच की वजह से वो ये इनाम जीतने से चूक गईं. लेकिन वो कहते हैं ना ‘जो आपकी किस्तम में है, वो आपको मिल ही जाता है.’ कुछ ऐसा ही चार्लीन रुबश के साथ हुआ. उनके एक वायरल वीडियो पर ऑडी ने एक ऐलान किया जिसके बाद उनका क्रिसमस मैरी हो गया है.

Come on @WheelofFortune, the woman literally chose the right word. Give her the car. pic.twitter.com/aAaMyFeEZl

— Alex Jacob (@whoisalexjacob) December 22, 2021