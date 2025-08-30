ये हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत कारें, इन्हें देखने के लिए टिकट लगे तो भी कम है
ये हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत कारें, इन्हें देखने के लिए टिकट लगे तो भी कम है

Most Beautiful Cars in the World 2025: ये कारें देखने में खूबसूरत भी हैं साथ ही साथ इनमें बैठने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी महल में आ गए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:28 PM IST
ये हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत कारें, इन्हें देखने के लिए टिकट लगे तो भी कम है

Most Beautiful Cars in the World 2025: दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए कार सिर्फ जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग कार को किसी लग्जरी के तौर पर खरीदते हैं. ऐसी तमाम कारें दुनियाभर में मौजूद हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है और इन्हें एक बार देखने के बाद आपको मन नहीं भरेगा, वजह है इनकी बेहिसाब खूबसूरती, जिससे नजर हटा पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है. आज हम आपके लिए दुनिया की ऐसी ही सबसे खूबसूरत और बेशकीमती कारें लेकर आए हैं जिन्हें देखने के लिए अगर टिकट भी लगे तो जीवन में एक बार जरूर इन्हें देखना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: Honda उतारने जा रहा 4 नई धाकड़ SUVs, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

1. मैकलारेन 12C
चमचमाती हुई मैकलारेन 12C दुनिया की सबसे खूबसूरत कार है, जिसमें कोन शेप के डोर्स ऑफर की जाते हैं. ये कार फॉर्मूला वन से इंस्पायर्ड ट्विन-टर्बो V8 इंजन से लैस है, जिसमें सीमलेस-शिफ्ट ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसे डायनैमिक हैंडलिंग ऑफर करता है. ये ताकतवर कार महज 2.8 सेकंड में शून्य से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इस कार की कीमत तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपये है.

2. एस्टन मार्टिन डीबी4 जीटी ज़गाटो
तेज, खूबसूरत, हल्की एस्टन मार्टिन डीबी4 जीटी ज़गाटो का डिज़ाइन देखने के बाद आप अपनी जगह पर रुक जाएंगे, क्योंकि ऐसी खूबसूरत कार को ठहर कर फुर्सत से ना देखना जुर्म है. ये कार दुनिया की सबसे खूबसूरत कारों की लिस्ट में शुमार है. इसमें एक शक्तिशाली 3.7 लीटर स्ट्रेट-6 इंजन है और यह 0-60 मील प्रति घंटे की रफ़्तार 6.1 सेकंड में पकड़ सकता है. 1960-1963 के बीच केवल 19 ओरिजिनल डीबी4 जीटी ज़गाटो का प्रोडक्शन किया गया था. ये एक बेशकीमती इटैलियन डिज़ाइन वाली ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार है जिसका शानदार स्टाइल और रेसिंग लेगिसी ही इसे दुनियाभर में बेहद पॉपुलर बनाती है. इस कार की कीमत तकरीबन 51 करोड़ रुपये है. 

3. फेरारी 250 जीटीओ
फेरारी 250 जीटीओ एक शानदार स्पोर्ट्स कार है जिसका चमचमाती स्मूद सरफेस, ग्राउंडेड बॉडी इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है. ये कार सुंदरता और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है. इसका इंटीरियर सिंपल है, जो इसकी रेसिंग लेगसी को दिखाता है. 300 PS V12 इंजन के साथ, इसकी तेज़ गति और ऐरोडायनामिक क्षमता इसे एक टाईंलेस कार बनाती है. ये कार आज से 50 साल बाद भी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाएगी. इस कार की कीमत तकरीबन 4 अरब 55 लाख रुपये है. 

यह भी पढ़ें: क्या आपकी गाड़ी सपोर्ट करती है E20 फ्यूल? अगर नहीं तो चलाने से पहले जान लें इसके नुकसान

4. मासेराती ग्रैनटूरिस्मो
जोरदार मासेराती ग्रैनटूरिस्मो ऐरोडायनामिक कूप साइज की इटैलियन लेगेसी को दिखाती है. इसका शक्तिशाली 470 हॉर्सपावर वाला 4.7 लीटर V8 इंजन इसे पाँच सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ़्तार तक पहुँचा सकता है. यह आकर्षक ग्रैंड टूरर एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है. ये कार 285 किमी/घंटा की अधिकतम रफ्तार तक पहुंच सकती है. कीमत की बात करें तो ये तकरीबन 3 करोड़ रुपये में उपलब्ध है. 

 

