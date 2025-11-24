Advertisement
10,000 करोड़ का खर्चा! Xiaomi ने दिखाया अगली पीढ़ी का स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम; इसके अंदर छुपा है जिंदा दिमाग

Xiaomi HAD Enhanced Edition: शाओमी ने अपनी नई स्मार्ट ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पेश की है, जो गाड़ी को खतरों को पहचानने और खुद ही बचाव करने में और तेज बनाने का काम करती है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:00 PM IST
Xiaomi HAD Enhanced Edition: टेक के दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक Xiaomi अब इलेक्ट्रिक कारों में भी तेजी से कदम जमा रही है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कंपनी ने अपने स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम का एक बड़ा और दमदार अपडेट पेश किया है, जिसे HAD एन्हांस्ड एडिशन कहा जा रहा है. यह सिस्टम गाड़ी को इतना समझदार बना देता है कि सड़क पर आगे क्या होने वाला है, यह पहले ही भांप लेता है. बिल्कुल किसी अनुभवी ड्राइवर की तरह, जो इसे बेहतर बनाने का काम करेगा.

  1. सुरक्षा फीचर हुए और ताकतवर

    टेक्नोलॉजी पर जोरदार निवेश
     

गाड़ी खुद लगाएगी अंदाजा
इस नए सिस्टम की खास बात यह है कि यह सड़क की स्थिति, आसपास चल रही गाड़ियों और आने वाली बाधाओं का पहले ही भाप लेता है. इसे बनाने के लिए कंपनी ने दुनिया भर से 10 मिलियन से ज्यादा असली ड्राइविंग वीडियो का इस्तेमाल किया, जिससे गाड़ी को हजारों तरह की समस्यांओं को देख कर सीखने में मदद मिलेगी. यानी अब गाड़ी सिर्फ सेंसर पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि इंसान की तरह स्थितियों को समझकर सही समय पर सही फैसला लेने का काम करेगी.

सुरक्षा फीचर हुए और ताकतवर
इस नए अपडेट में दो बड़े सुरक्षा फीचर जोड़े गए हैं, पहला बेहतर AEB (ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक) जिसमें अब गाड़ी सामने खतरा दिखते ही और तेज प्रतिक्रिया देगी, और अचानक कोई गाड़ी या पैदल यात्री आए तो यह खुद ही ब्रेक लगा देती है. साथ ही दुसरा नया फीचर AES (ऑटोमेटिक इमरजेंसी स्टीयरिंग) है, इस सिस्टम की खासियत है कि अगर ब्रेक लगाने से काम नहीं बन रहा है, तो गाड़ी अपना स्टीयरिंग भी खुद मोड़कर टक्कर से बचने की कोशिश करेगी. यह फीचर ड्राइवर की सुरक्षा को नए लेवल पर ले जाने का काम करेगा. कंपनी का कहना है कि इन फीचर्स की वजह से अब तक 4.5 लाख से ज्यादा संभावित हादसे टल चुके हैं, क्योंकि ड्राइवर इन सुविधाओं का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं.

टेक्नोलॉजी पर जोरदार निवेश
Xiaomi ने घोषणा की है कि वह 2025 में अपने स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम को और बेहतर बनाने पर 7 अरब युआन (लगभग 10,000 करोड़ रुपये) खर्च करेगी. कंपनी की टीम में 1,800 से ज्यादा विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, जिनमें 100 से ज्यादा शोधकर्ता भी शामिल हैं.

लोगों में इस सिस्टम की लोकप्रियता
Xiaomi की इलेक्ट्रिक कार के 90% से ज्यादा ग्राहक इन ड्राइविंग सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं. इससे पता चलता है कि लोग इस तकनीक पर भरोसा कर रहे हैं और इसे उपयोगी मान रहे हैं. 

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

XiaomiEV Car

