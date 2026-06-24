Xiaomi YU7 GT: क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक कार दुनिया के सबसे खतरनाक रेस ट्रैक पर बिना ड्राइवर के, 180 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ने लगे? सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Xiaomi ने यह कारनामा कर दिखाया है! शाओमी की एक नई इलेक्ट्रिक कार Xiaomi YU7 GT ने जर्मनी के फेमस नर्बर्गिंग ट्रैक पर बिना किसी इंसानी मदद के अकेले ही चक्कर काटकर पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं आखिर क्या है शाओमी की इस कमाल की कार का पूरा सच और कैसे इसने बिना ड्राइवर के इतिहास रच दिया...
हाल ही में हुए इस टेस्ट के दौरान, इस दमदार इलेक्ट्रिक कार ने बिना ड्राइवर के पूरी तरह से अपने ऑटोमैटिक ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के भरोसे ट्रैक का पूरा चक्कर लगाया. शाओमी के लिए अपने ऑटोनॉमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को दुनिया के सबसे कठिन रास्तों पर परखने का यह एक बड़ा कदम है. यह टेस्ट कार की लॉन्चिंग के ठीक बाद किया गया, जिससे यह पता चल सके कि मुश्किल रास्तों पर इसका सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है.
नर्बर्गिंग ट्रैक को अपनी तेज रफ्तार वाली सीधी सड़कों, खड़ी ढलानों और बहुत ही घुमावदार मोड़ों के लिए जाना जाता है. इस ऑटोनॉमस टेस्ट में YU7 GT ने 10 मिनट और 29.483 सेकंड में अपना लैप पूरा कर लिया. सॉफ्टवेयर ने जो समय तक किया था, वह एक प्रोफेशनल ह्यूमन ड्राइवर के मुकाबले थोड़ा धीमा था. इंसानी ड्राइवर की तुलना में इस ऑटोनॉमस लैप में 3 मिनट 7 सेकंड का ज्यादा समय लगा. कंपनी का कहना है कि यह टेस्ट भविष्य में सॉफ्टवेयर को और बेहतर और तेज बनाने के लिए एक डेटा बेस बनेगा.
Xiaomi YU7 GT में 897-वोल्ट का सिलिकॉन कार्बाइड इलेक्ट्रिकल सिस्टम और 101.7-kWh की टर्नरी लिथियम बैटरी मिलती है. इस इलेक्ट्रिक कार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ट्रैक पर लगातार हाई स्पीड में दौड़ने के बाद भी कार की परफॉर्मेंस बिलकुल भी कम न हो.
पावर और स्पीड
इस कार में शाओमी का सुपर मोटर V8s EVO लगा है, जो 738 किलोवाट यानी 1,003 हॉर्सपावर की पॉवर जनरेट करता है.
रफ्तार
यह SUV मात्रा 2.92 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड 186 मील प्रति घंटा यानी करीब 300 किमी/घंटा है.
कूलिंग सिस्टम
हाई-स्पीड ड्राइविंग और अचानक ब्रेक लगाने पर बैटरी और मोटर गर्म न हो, इसके लिए इसमें एडवांस कूलिंग सिस्टम लगाया गया है.
रेंज और सुपरफास्ट चार्जिंग
दमदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ शाओमी ने इसकी चार्जिंग को भी बहुत ही तेज बनाया है.
फास्ट चार्जिंग
यह कार मात्र 15 मिनट की चार्जिंग में करीब 570 किमी तक की रेंज दे सकती है.
फुल रेंज
एक बार फुल चार्ज होने पर इसकी सर्टिफाइड CLTC रेंज करीब 705 किमी है.
चीन के बाजार में Xiaomi YU7 GT की शुरुआती कीमत 3,89,900 युआन है. वहीं इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 4,29,900 युआन है. हालांकि अभी यह कार चीनी मार्केट में ही लॉन्च की गई है, भारत में अब इसकी लॉन्चिंग होगी, इसपर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
भले ही इस नई इलेक्ट्रिक कार ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन लोगों के मन में कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब शाओमी से नहीं मिला. जैसे कंपनी ने यह नहीं बताया कि इस इलेक्ट्रिक कार में रेस ट्रैक का नक्शा पहले से सेट किया गया था या साफ्टवेयर अपनी सूझबूझ से चल रही थी.