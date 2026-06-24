Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऑटोमोबाइल
  • /बिना ड्राइवर के सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ी कार, Xiaomi की कार ने सबसे खतरनाक ट्रैक पर रचा इतिहास; उड़ गए सबके होश!

बिना ड्राइवर के सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ी कार, Xiaomi की कार ने सबसे खतरनाक ट्रैक पर रचा इतिहास; उड़ गए सबके होश!

Xiaomi YU7 GT: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में शानदार और दमदार प्रदर्शन किया है. Xiaomi की इलेक्ट्रिक SUV YU7 GT ने जर्मनी के नर्बर्गरिंग ट्रैक पर बिना ड्राइवर के खुद से ही लैप पूरा कर नया रिकार्ड बनाया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:16 AM IST
बिना ड्राइवर के सुपरफास्ट स्पीड से दौड़ी कार, Xiaomi की कार ने सबसे खतरनाक ट्रैक पर रचा इतिहास; उड़ गए सबके होश!

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हाई स्पीड ट्रेनों वाले चीन में जनरल कोच का ऐसा हाल, फर्श और टॉयलेट के पास बैठे...
China General Coach17 min ago
2
Zhipu GLM 5.2 launch24 min ago
3
Indian cricket team34 min ago
4
rashifal by ajay bhambi57 min ago
5
Panchang1 hr ago