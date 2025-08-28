XUV700 2026 Facelift में मिल सकती हैं ये खूबियां, लॉन्च से पहले ही जान लें ये डिटेल्स

XUV700 SUV 2026 Facelift: 2021 में लॉन्च हुई महिंद्रा XUV500 का प्रोडक्शन बंद होने के बाद XUV700 SUV ने इस दमदार स्पेशियस एसयूवी की जगह ली है. अब जल्दी ही महिंद्रा अपनी XUV700 को अपडेट करने जा रही है जिसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च क्या जा सकता है. ऐसे में आज हम आपको 2026 महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

इन एसयूवीज से होगा मुकाबला

अपडेट की गई XUV700 2026 टाटा सफारी, हुंडई अल्काज़र और एमजी हेक्टर प्लस जैसी दमदार एसयूवीज से मुकाबला करेगी.

XEV 9e जैसा हो सकता है डिजाइन

मार्केट में XUV700 2026 की जो भी स्पाई इमेज मौजूद हैं उन्हें देखने के बाद ऐसा समझा जा सकता है कि 2026 महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट का डिज़ाइन महिंद्रा की नई पीढ़ी की XEV 9e इलेक्ट्रिक SUV जैसा हो सकता है. असल में ये डिजाइन ट्रेंडी और फ्यूचरिस्टिक है जिसकी वजह से कंपनी इसे अपडेटेड एसयूवी में भी शामिल कर सकती है. इसमें ग्राहकों को वर्टिकल स्लैट्स वाली नई डिज़ाइन की ग्रिल, नए ट्विन-पॉड एलईडी हेडलैंप, नए सिग्नेचर एलईडी डीआरएल और नए डिज़ाइन वाला निचला हिस्सा ऑफर किया जा सकता है.

इंटीरियर में क्या होगा खास

जानकारी के अनुसार नई 2026 महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट के इंटीरियर में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देखने को मिल सकता है जो XEV 9e में जैसा हो सकता है. ट्रिपल स्क्रीन सेटअप का हर स्क्रीन 12.3 इंच का हो सकता है जिसमें ग्राहकों को वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले सपोर्ट मिल सकता है. नई महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट में Harman/Kardon म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया जा सकता है.

इंजन और पावर

नई XUV700 में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया जाएगा. यह SUV 2.0L टर्बो mStallion पेट्रोल और 2.0L mHawk डीज़ल इंजन के साथ आती रहेगी, जो क्रमशः 200PS (380Nm) और 155PS (360Nm) की पावर प्रदान करते हैं. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स उपलब्ध रहेंगे.