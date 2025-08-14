Yamaha का डबल धमाका! कंपनी ने लॉन्च किए 2 धांसू हाइब्रिड स्कूटर, फीचर्स और माइलेज में No.1

Yamaha Hybrid Scooter Features and Price:भारत में आज भी लोग टू-व्हीलर को ज्यादा पसंद करते हैं. देश में कई सारी ऐसी टू-व्हीलर कंपनियां मौजूद हैं, जो अपनी गाड़ियों में नए-नए अपडेट करती रहती है. अगर आपको भी स्कूटर पसंद है, तो ये खबर आपके बड़े काम आ सकती है. दरअसल यामाहा ने भारतीय बाजार में अपने 2 Fi हाइब्रिड स्कूटर को पेश किया है. अब यामाहा की ओर से फसिनो Fi हाइब्रिड 125 (Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid) और रेजर 125 Fi हाइब्रिड (RayZR 125 Fi Hybrid) है. यामाहा के नए स्कूटर में आपको हाई-टेक फीचर्स देखने को मिलेंगे साथ ही स्कूटर में नए कलर ऑप्शन को भी जोड़ा गया है. कंपनी ने इस स्कूटर में ‘इनहैंस्ड पावर असिस्ट’ (EPA) फीचर को जोड़ा है, जो यामाहा की असली टेक्नोलॉजी पर मौजूद है. आइए जानते हैं इस स्कूटर के फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में.

जानें इंजन और फीचर्स के बारे में

Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid के इस स्कूटर में आपको 125 सीसी का ब्लू कोर हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 8.2 PS और 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक सिस्टम दिया गया है, जो स्कूटर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है. आपको बता दें कि इस स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस स्कूटर का कर्ब वजन 99 किलोग्राम है. RayZR 125 Fi Hybrid के माइलेज की बात करें तो इस स्कूटर में 71.33 kmpl शानदार माइलेज देखने को मिलता है.

वहीं Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid की बात करें, तो इस स्कूटर में आपको 125cc का इंजन दिया गया है, जो 8.2 PS और 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, DRLs दिया गया है, जो दिखने में काफी मस्कूलर लगता है. Fascino 125 Fi Hybrid के माइलेज की बात करें, तो यह स्कूटर 68.75 kmpl का माइलेज देता है. इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक दिया गया है, जिस कारण स्कूटर आसानी कंट्रोल हो जाता है.

यहां देखें कीमत

Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid के प्राइस की बात करें तो इसका (एक्स-शोरूम) कीमत 94,090 रुपये है. वहीं Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid की कीमत (एक्स-शोरूम) 88,000 रुपये है. दोनों स्कूटर में शानदार फीचर्स को जोड़ा गया है साथ ही नए कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं.