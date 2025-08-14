Yamaha का डबल धमाका! कंपनी ने लॉन्च किए 2 धांसू हाइब्रिड स्कूटर, फीचर्स और माइलेज में No.1
Advertisement
trendingNow12880797
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Yamaha का डबल धमाका! कंपनी ने लॉन्च किए 2 धांसू हाइब्रिड स्कूटर, फीचर्स और माइलेज में No.1

Yamaha Hybrid Scooters Launch: यामाहा ने भारतीय बाजार में अपने 2 नए स्कूटर को पेश किया  है. (Yamaha) 125cc का यह स्कूटर हाइब्रिड के साथ लॉन्च किया है. इस नए स्कूटर में आपको कई सारे नए फीचर्स देखने को मिलने वाले है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yamaha का डबल धमाका! कंपनी ने लॉन्च किए 2 धांसू हाइब्रिड स्कूटर, फीचर्स और माइलेज में No.1

Yamaha Hybrid Scooter Features and Price:भारत में आज भी लोग टू-व्हीलर को ज्यादा पसंद करते हैं. देश में कई सारी ऐसी टू-व्हीलर कंपनियां मौजूद हैं, जो अपनी गाड़ियों में नए-नए अपडेट करती रहती है. अगर आपको भी स्कूटर पसंद है, तो ये खबर आपके बड़े काम आ सकती है. दरअसल यामाहा ने भारतीय बाजार में अपने 2 Fi हाइब्रिड स्कूटर को पेश किया है. अब यामाहा की ओर से फसिनो Fi हाइब्रिड 125 (Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid) और रेजर 125 Fi हाइब्रिड (RayZR 125 Fi Hybrid) है. यामाहा के नए स्कूटर में आपको हाई-टेक फीचर्स  देखने को मिलेंगे साथ ही स्कूटर में नए कलर ऑप्शन को भी जोड़ा गया है. कंपनी ने इस स्कूटर में ‘इनहैंस्ड पावर असिस्ट’ (EPA) फीचर को जोड़ा है, जो यामाहा की असली टेक्नोलॉजी पर मौजूद है. आइए जानते हैं इस स्कूटर के फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में. 

fallback

जानें इंजन और फीचर्स के बारे में

Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid के इस स्कूटर में आपको 125 सीसी का ब्लू कोर हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 8.2 PS और 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक सिस्टम दिया गया है, जो स्कूटर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है. आपको बता दें कि इस स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस स्कूटर का कर्ब वजन 99 किलोग्राम है. RayZR 125 Fi Hybrid के माइलेज की बात करें तो इस स्कूटर में 71.33 kmpl शानदार माइलेज देखने को मिलता है. 

वहीं Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid की बात करें, तो इस स्कूटर में आपको 125cc का इंजन दिया गया है, जो 8.2 PS और 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, DRLs दिया गया है, जो दिखने में काफी मस्कूलर लगता है.  Fascino 125 Fi Hybrid के माइलेज की बात करें, तो यह स्कूटर 68.75 kmpl का माइलेज देता है. इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक दिया गया है, जिस कारण स्कूटर आसानी कंट्रोल हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: MG Windsor EV ने रचा इतिहास! जुलाई में रिकॉर्ड 4,308 यूनिट्स की बिक्री, जानें फीचर्स और कीमत

यहां देखें कीमत 

Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid के प्राइस की बात करें तो इसका (एक्स-शोरूम) कीमत 94,090 रुपये है. वहीं Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid की कीमत (एक्स-शोरूम) 88,000 रुपये है. दोनों स्कूटर में शानदार फीचर्स को जोड़ा गया है साथ ही नए कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं. 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Yamaha Hybrid Scooters LaunchAutomobile News

Trending news

अपनी नाकामियां छुपाने के लिए... भारत ने फिर दी चेतावनी, एक गलती से जहन्नुम बन जाएगा
Pakistan
अपनी नाकामियां छुपाने के लिए... भारत ने फिर दी चेतावनी, एक गलती से जहन्नुम बन जाएगा
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
SIR पर उलटफेर, SC ने कहा छूटे नाम पब्लिश करें, वोटर लिस्ट से हटाने की वजह भी बताएं
SIE
SIR पर उलटफेर, SC ने कहा छूटे नाम पब्लिश करें, वोटर लिस्ट से हटाने की वजह भी बताएं
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही की, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
Kishtwar Cloudburst Live
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही की, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
Independence Day
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
Asim Munir
PAK आर्मी चीफ का 15 अगस्त वाला खूनी प्लान हुआ एक्सपोज, पूर्व मेजर ने कर दिया खुलासा
;