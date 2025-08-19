Fascino S 125 Hybrid vs Access 125: कौन सी स्कूटर देती है ज्यादा माइलेज? जानें फीचर्स और कीमत
Yamaha Fascino S 125 Hybrid vs Access 125: यामाहा ने अपनी नई स्कूटी Fascino s 125 Hybrid को हाल ही में भारतीय बाजार में पेश किया है. यामाहा की नई स्कूटी का सीधा मुकाबला suzuki Access 125 से है. हम आपको इस खबर में दोनों स्कूटी के फीचर, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप बड़ी आसानी से दोनों स्कूटी में से कोई एक स्कूटी अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं.

 

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 19, 2025, 05:17 PM IST
Fascino S 125 Hybrid vs Suzuki Access 125: हमलोग जब भी कोई बाइक, स्कूटी या मोबाइल खरीदने का प्लान करते हैं, तो सबसे पहले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह जरूर लेते हैं. दोस्तों के ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है, जिसे इन चीजों की अच्छी समझ होती है. हम फिर उसकी सलाह के हिसाब से ही स्कूटी, बाइक या मोबाइल खरीदते हैं. क्योंकि, हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों  की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. आप भी कोई स्कूटी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, मगर दोस्तों और रिश्तेदारों को बताना नहीं चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. हम आज आपके लिए दो दमदार स्कूटी लेकर आए हैं. पहला Yamaha Fascino s 125 Hybrid और दूसरा suzuki Access 125 है. हम आपको इस स्टोरी में दोनों स्कूटी के फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे.

Yamaha Fascino S 125 Hybrid और Suzuki Access 125 के फीचर्स और डिजाइन

Yamaha Fascino S 125 Hybrid के फीचर्स की बात करें, तो इस स्कूटी में 5 inch का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, call/sms अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और एलईडी लाइट सेटअप दिया गया है.

वहीं Suzuki Access 125 के फीचर्स की बात करें, तो इस स्कूटी में 4.2-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, call/sms अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और एलईडी लाइट सेटअप USB चार्जिंग पोर्ट के साथ मौसम अलर्ट जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. 

Suzuki Access 125 और Fascino S 125 Hybrid के माइलेज और कीमत 

Yamaha Fascino S 125 Hybrid स्कूटी में 125 सीसी का  एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड इंजन दिया गया है, जो 8.2ps का पावर 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Fascino S 125 Hybrid के माइलेज की बात करें, तो ये स्कूटी 68.75 kmpl का माइलेज देती है. इस स्कूटी की (एक्स-शोरूम) कीमत 80,750-1.03 रुपये तक है.

वहीं Suzuki Access 125 में 124 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 8.42 PS का पावर और 10.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटी में आपको 45 kmpl का माइलेज मिलता है.  Suzuki Access 125 को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 84,735-1.02 रुपये खर्च करने होंगे

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

