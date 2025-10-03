सस्ती हुईं Yamaha की प्रीमियम बाइक्स, मिल रहा है इतना तगड़ा डिस्काउंट

Yamaha Bikes Price Drop: हाल ही में हुए GST दरों में बदलाव का सीधा फ़ायदा Yamaha के ग्राहकों को मिला है. कंपनी ने अपनी 350cc से कम क्षमता वाली मिडिल-वेट मोटरसाइकिलों, Yamaha R3 और MT-03 की कीमतों में ₹20,000 तक की कटौती की घोषणा की है. यह कटौती उन खरीदारों के लिए एक और बड़ी राहत है जो पहले ही इन बाइक्स की कीमतों में आए ₹1 लाख के पुराने एडजस्टमेंट से खुश थे.

किन बाइक्स की कितनी घटी कीमत?

मॉडल पुरानी एक्स-शोरूम कीमत (लगभग) नई एक्स-शोरूम कीमत कटौती (लगभग)

Yamaha R3 (Supersport) ₹3.60 लाख ₹3.39 लाख ₹20,000

Yamaha MT-03 (Naked) ₹3.50 लाख ₹3.29 लाख ₹20,000

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह कीमत कटौती केवल R3 और MT-03 तक सीमित नहीं है. इससे कुछ दिन पहले ही Yamaha ने भारत में बिकने वाले अपने एंट्री-लेवल मॉडलों की कीमतों में भी ₹17,581 तक की कमी की थी.

अन्य मॉडलों पर GST कटौती का असर:

R15: इसकी कीमत ₹17,581 घटकर अब ₹1,94,439 से ₹2,12,020 के बीच हो गई है.

MT15: यह बाइक ₹14,964 सस्ती हुई, जिसकी नई कीमत ₹1,65,536 है.

FZ सीरीज़ (FZ-S Fi Hybrid और FZ-X Hybrid): इनमें क्रमशः ₹12,031 और ₹12,430 की कटौती हुई, जिससे इनकी कीमतें अब क्रमशः ₹1,33,159 और ₹1,37,560 हो गई हैं.

स्कूटर सेगमेंट में भी लाभ मिला:

Aerox 155 Version S अब ₹12,753 सस्ता होकर ₹1,41,137 में उपलब्ध है.

RayZR की कीमत ₹7,759 घटकर ₹86,001 हो गई है.

Fascino की कीमत में ₹8,509 की कमी आई है, और इसे ₹94,281 में खरीदा जा सकता है.