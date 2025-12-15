ग्राहकों को तगड़ा झटका, Yamaha ने चुपके से बंद कर दीं ये पॉपुलर बाइक्स, जानें क्या है वजह

Yamaha-R3 And MT 03: यामाहा ने भारत में अपनी लोकप्रिय मॉडल R3 और MT-03 को चुपचाप बंद कर दिया है. ये दोनों मॉडल कंप्लीटली बिल्ट यूनिट (CBU) के रूप में इम्पोर्ट किए जाते थे, और इनकी सीमित अवधि के लिए भारत में उपलब्धता अब समाप्त हो गई है. कंपनी ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब उसने YZF-R2 के लिए एक ट्रेडमार्क दाखिल किया है, जो R-सीरीज लाइनअप में एक नए मॉडल के संभावित एंट्री की ओर इशारा करता है.

भले ही R3 और MT-03 अभी भी यामाहा की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्टेड हैं, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत में इन मॉडलों का इम्पोर्ट रोक दिया गया है. इसके अलावा, डीलरों के पास भी अब इन मोटरसाइकिलों का कोई स्टॉक शेष नहीं है. वेबसाइट पर लिस्टिंग के बावजूद, स्टॉक की कमी ने प्रभावी रूप से बाजार से इनके बाहर निकलने की पुष्टि कर दी है.

इम्पोर्ट किए जाते थे ये मॉडल्स

यामाहा ने R3 और MT-03 को CBU इम्पोर्ट के रूप में भारत में लॉन्च किया था और इन्हें मिडलवेट कैटेगरी के एंट्री-लेवल मॉडल के रूप में पेश किया गया था. हालाँकि, इनकी प्रीमियम कीमत ने खरीदारों के बीच इनकी अपील को सीमित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप माँग कम रही. अपने पूरी लाइफ के दौरान बिक्री की मात्रा लगातार कम रही, जिससे ये दोनों मोटरसाइकिलें भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने में असफल रहीं.

यामाहा R3 और MT-03 भारत में क्रमशः ₹4.65 लाख और ₹4.60 लाख (एक्स-शोरूम) के प्रीमियम प्राइस टैग के साथ आईं थीं. प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के प्रयास में, यामाहा ने इस साल की शुरुआत में ₹1.10 लाख की बड़ी कीमत कटौती की घोषणा की थी, जिसके बाद GST संशोधन के बाद ₹20,000 की अतिरिक्त कटौती की गई. हालाँकि, इन समायोजनों के बावजूद, दोनों मोटरसाइकिलें खरीदारों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करती रहीं.

सीमित डिमांड और लगातार कम बिक्री के कारण आखिर में इन्हें बंद कर दिया गया. भारत में R3 और MT-03 के बंद होने के बाद, यामाहा के मौजूदा लाइनअप में अब R15, MT-15, FZ रेंज और नई XSR155 शामिल हैं. मोटरसाइकिलों के अलावा, कंपनी Fascino, Aerox, और RayZR जैसे स्कूटर भी पेश करना जारी रखे हुए है.