Yamaha Bikes Price Drop: यामाहा ने घटाए टू-ह्वीलर्स के दाम, जानें कितनी

Yamaha Bike Price Drop: जीएसटी 2.0 आने के बाद अब यामाहा की बाइक्स के भी प्राइज ड्रॉप हो गए हैं, ऐसे में अगर आप भी ये बाइक खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपको अपडेटेड प्राइज की डिटेल्स देने जा रहे हैं.

1. यामाहा R15: अब नई R15 की कीमत ₹17,581 कम हो जाएगी। यामाहा R15 को ₹1,94,439 की नई एक्स-शोरूम कीमत पर बेचेगी.

2. यामाहा MT-15: कर कटौती के बाद, इसकी कीमत ₹14,964 घटकर ₹1,65,536 हो गई है.

3. यामाहा FZ-S Fi हाइब्रिड: अब FZ-S Fi हाइब्रिड की नई एक्स-शोरूम कीमत ₹12,031 की कटौती के बाद ₹1,33,159 होगी.

4. यामाहा FZ-X हाइब्रिड: FZ-X हाइब्रिड की कीमत में ₹12,430 की कमी आई है, इसलिए कीमतों में कटौती के बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत ₹1,37,560 हो गई है.

5. यामाहा Aerox 155 वर्जन S: GST कटौती के बाद, इसकी कीमत ₹12,753 कम हो गई है, और कंपनी इसे ₹1,41,137 की नई एक्स-शोरूम कीमत पर बेचेगी.

6. यामाहा RayZR: GST दरों में कटौती के कारण अब RayZR की कीमत ₹7,759 घटकर ₹86,001 हो जाएगी.

7. यामाहा फैसिनो: यामाहा फैसिनो की कीमत अब 8,509 रुपये कम होगी क्योंकि कंपनी जीएसटी कटौती के बाद स्कूटर को 94,281 रुपये की नई एक्स-शोरूम कीमत पर बेचने की योजना बना रही है.