हीरो Xpulse की बैंड बजा देगी Yamaha की धांसू ऑफ-रोड बाइक, भारत में चल रही टेस्टिंग

Yamaha WR155 R: एडवेंचर बाइकिंग प्रेमियों के लिए एक रोमांचक खबर है! जापान की दिग्गज मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Yamaha (यामाहा) अपनी नई डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल WR155 R को जल्द ही भारतीय बाज़ार में लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में, इस बाइक को बेंगलुरु की सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है. इसे हीरो Xpulse (एक्सपल्स) जैसी लोकप्रिय ऑफ-रोड बाइकों का सीधा प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है.

Yamaha WR155 R में क्या है खास?

टेस्टिंग के दौरान, Yamaha WR155 R का मॉडल बिना किसी कवर के देखा गया था, जिससे इसकी डिज़ाइन और क्षमताओं की स्पष्ट झलक मिलती है. यह एक विश्व स्तर पर लोकप्रिय डुअल-स्पोर्ट बाइक है जिसे खास तौर पर उबड़-खाबड़ रास्तों और ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है.

ऑफ-रोड क्षमताएं:

सस्पेंशन: इसमें लंबी यात्रा वाले सस्पेंशन दिए गए हैं, जिसमें आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक शामिल है, जो मुश्किल रास्तों पर बेहतरीन कंट्रोल प्रदान करते हैं.

व्हील्स: यह बाइक 21-इंच के फ्रंट व्हील और 18-इंच के रियर व्हील के साथ आती है, जो इसे मुश्किल पगडंडियों को आसानी से पार करने में मदद करते हैं.

ग्राउंड क्लीयरेंस और सीट हाइट: इसका 245mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और 880mm की सीट हाइट इसे ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों ही तरह के उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है.

डिज़ाइन और लुक:

स्पॉट की गई टेस्ट बाइक Yamaha के सिग्नेचर रेसिंग ब्लू रंग में थी, जिसके फ्यूल टैंक पर WR ग्राफिक्स थे. इसका डिज़ाइन इसकी ऑफ-रोड क्षमता के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें एक पतला टेल सेक्शन (narrow tail section), ऊपर लगा हुआ एग्जॉस्ट (high-mounted exhaust), और LED लाइट सेटअप शामिल है.

इंजन और पावर कितनी है?

Yamaha WR155 R में एक दमदार 155cc, लिक्विड-कूल्ड, 4-वाल्व इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 15 hp की अधिकतम पावर और 14.3 Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है. यह इंजन परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता का एक बेहतरीन मिश्रण प्रदान करेगा, जो इसे एडवेंचर राइडिंग के लिए आदर्श बनाता है.

Yamaha WR155 R कब लॉन्च हो सकती है?

Yamaha ने आधिकारिक तौर पर WR155 R की लॉन्चिंग की तारीख की पुष्टि नहीं की है और इस बारे में चुप्पी साध रखी है. हालाँकि, कंपनी ने 11 नवंबर के एक इवेंट के लिए "Block Your Date" आमंत्रण पहले ही भेज दिया है. ऐसे में पूरी संभावना है कि Yamaha इसी दिन भारतीय बाज़ार के लिए कोई बड़ा ऐलान करेगी. यह देखना बाकी है कि जापानी मोटरसाइकिल निर्माता ने अपने पिटारे में क्या रखा है. यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि Yamaha इस इवेंट में WR155 R के साथ-साथ लंबे समय से प्रतीक्षित XSR155 मोटरसाइकिल को भी लॉन्च कर सकती है.