भारत में आई Yamaha XSR155! जानिए, क्यों है यह 'क्लासिक' बाइक इतनी ख़ास

Yamaha XSR155: यामाहा मोटर इंडिया ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित नई बाइक Yamaha XSR155 को लॉन्च कर दिया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.49 लाख रखी गई है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर आई है जो क्लासिक, रेट्रो लुक के साथ-साथ आधुनिक तकनीक और दमदार इंजन का मिश्रण चाहते हैं. यह 'नियो-रेट्रो' बाइक, यामाहा के 155cc के पावरफुल इंजन और क्लासिक डिजाइन का एक शानदार कॉम्बीनेशन है, जो इसे R15 V4 से भी सस्ता विकल्प बनाता है. कंपनी का उद्देश्य एक किफायती रेट्रो बाइक पेश करना है जो बेहतर राइडिंग अनुभव और आधुनिक पावरट्रेन दे सके.

Yamaha XSR155 में क्या खास है?

Yamaha XSR155 का डिजाइन ग्लोबल XSR सीरीज से प्रेरित है. इसे क्लासिक और मॉडर्न स्टाइल का परफेक्ट ब्लेंड दिया गया है. इसके मुख्य डिज़ाइन फीचर्स में एक गोलाकार LED हेडलाइट, टियरड्रॉप-आकार का फ्यूल टैंक और एक फ्लैट सिंगल-पीस सीट शामिल है. बाइक को रोज़ाना के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. यह चार आकर्षक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है: मेटैलिक ग्रे, ग्रेइश ग्रीन मेटैलिक, मेटैलिक ब्लू और विविड रेड.

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो, XSR155 में वही जाना-माना 155cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-वॉल्व इंजन इस्तेमाल किया गया है जो R15 और MT-15 में भी मिलता है. यह इंजन 18.4 PS की अधिकतम हॉर्स पावर और 14.2 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है, जो स्मूथ और रेस्पॉन्सिव राइड सुनिश्चित करता है.

आधुनिक फीचर्स से कैसे है लैस?

रेट्रो लुक के बावजूद, XSR155 आधुनिक फीचर्स से लैस है. इसमें डेल्टा-बॉक्स फ्रेम, USD (अपसाइड-डाउन) फ्रंट फोर्क्स, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन और 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए, इसमें फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) भी दिया गया है, जो सुरक्षा को बढ़ाता है. इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, बाइक में एक डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो रेट्रो फील को बरकरार रखते हुए स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज जैसे मॉडर्न रीडआउट्स प्रदान करता है. अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स में VVA (वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन) तकनीक, Y-Connect (स्मार्टफोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी) और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं. यामाहा ने यह भी पुष्टि की है कि FZ-X की बिक्री जारी रहेगी, जिससे ग्राहकों को और भी अलग-अलग विकल्प मिलेंगे.