Yamaha XSR155 का भारत में तहलका! खरीदने से पहले जान लें ये बातें

Yamaha XSR155: भारतीय बाज़ार में आखिरकार Yamaha XSR155 ने दस्तक दे दी है, और यह अपनी नियो-रेट्रो स्टाइलिंग के साथ युवाओं के बीच ख़ूब सुर्खियाँ बटोर रही है. यह मोटरसाइकिल अपने शानदार क्लासिक लुक को यामाहा के भरोसेमंद और दमदार प्लेटफॉर्म के साथ जोड़कर पेश की गई है. लेकिन जो लोग इस बाइक को खरीदने पर विचार कर रहे हैं, उनके मन में कई सवाल होंगे. इसकी कीमत कितनी है, यह कितनी सुरक्षित है, और क्या यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त है? आइए जानते हैं इस नई मोटरसाइकिल के बारे में सब कुछ, जो इसे अपने सेगमेंट में खास बनाती है.

Yamaha XSR155 में कौन-सा दमदार इंजन दिया गया है?

Yamaha XSR155 को पावर देने के लिए वही इंजन इस्तेमाल किया गया है जो इसकी सफल सिबलिंग्स R15 और MT-15 में भी मिलता है. यह VVA (वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन) तकनीक से लैस 155cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन है. पावर आउटपुट के मामले में यह इंजन बेहद मज़बूत है, जो 10,000rpm पर 18.4hp की अधिकतम शक्ति और 7,500rpm पर 14.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिसमें एक स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच भी दिया गया है. यह क्लच गियरशिफ्टिंग को स्मूथ बनाता है और तेज़ रफ़्तार में डाउनशिफ्ट करते समय व्हील लॉक होने से बचाता है.

सुरक्षा के लिए क्या XSR155 में ADAS जैसी कोई तकनीक है?

सुरक्षा के मामले में XSR155 ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया है. यह मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ आती है, जो आकस्मिक ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से बचाता है. इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है. ट्रैक्शन कंट्रोल एक प्रीमियम फीचर है जो फिसलने वाली सतहों पर मोटरसाइकिल के पहिये की पकड़ बनाए रखने में मदद करता है. यह फीचर Royal Enfield Hunter 350 जैसे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में XSR155 को सुरक्षा के मामले में एक बढ़त देता है.

फ्यूल टैंक छोटा होने के बावजूद 500 किमी की रेंज कैसे मिलेगी?

Yamaha XSR155 में 10 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो भले ही थोड़ा छोटा लग सकता है. लेकिन इसकी भरपाई बाइक का अत्यधिक फ्यूल-एफिशिएंट इंजन करता है. यामाहा के दावों के अनुसार, और उसी इंजन वाली MT-15 की सिटी में 51.8kpl और हाईवे पर 56.4kpl की रिकॉर्डेड माइलेज को देखते हुए, XSR155 भी ऐसी ही माइलेज दे सकती है. इस शानदार माइलेज के दम पर, यह मोटरसाइकिल एक बार फुल टैंक करवाने पर लगभग 500 किलोमीटर की रेंज आसानी से दे सकती है.

क्या यह मोटरसाइकिल कम हाइट वाले राइडर्स के लिए सही है?

Yamaha XSR155 की सीट की हाइट 810mm है. यह ऊंचाई कम हाइट वाले राइडर्स (ख़ासकर 5 फुट 7 इंच से कम) के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है. हालांकि, बाइक का पतला प्रोफाइल होने के कारण, जो राइडर्स थोड़े ऊंचे हैं, उन्हें ज़मीन पर दोनों पैर रखने में आसानी होगी.

कीमत क्या है?

Yamaha XSR155 को भारत में 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. यह कीमत इसके सभी चार उपलब्ध रंगों (ग्रे, रेड, ग्रेइश ग्रीन और ब्लू) के लिए समान है. इस कीमत पर, XSR155 अपने ही सेगमेंट की MT-15 से 5,000 रुपये सस्ती है, जिससे यह यामाहा की 155cc लाइन-अप में सबसे किफायती पेशकश बन जाती है.