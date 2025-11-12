Advertisement
trendingNow12999312
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Yamaha XSR155 Vs MT-15: जानें कौन सी बाइक पर दांव लगाना है सही

Yamaha XSR155 Vs MT-15: यह उन बाइक प्रेमियों के लिए एक नया विकल्प लेकर आई है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी को पुराने ज़माने के क्लासिक लुक के साथ अनुभव करना चाहते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नई 'पुरानी' बाइक, सड़क पर राज करने वाली MT-15 को टक्कर दे पाएगी? 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yamaha XSR155 Vs MT-15: जानें कौन सी बाइक पर दांव लगाना है सही

Yamaha XSR155 Vs MT-15: भारतीय बाज़ार में Yamaha ने अपनी बहुप्रतीक्षित Neo-Retro बाइक XSR155 लॉन्च करके हंगामा मचा दिया है. इंजन वही 155cc, लिक्विड-कूल्ड दमदार यूनिट है, जिसे हम MT-15 और R15 में देख चुके हैं, लेकिन XSR155 अपनी स्टाइलिंग के कारण इन दोनों से बिल्कुल अलग खड़ी है. यह उन बाइक प्रेमियों के लिए एक नया विकल्प लेकर आई है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी को पुराने ज़माने के क्लासिक लुक के साथ अनुभव करना चाहते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नई 'पुरानी' बाइक, सड़क पर राज करने वाली MT-15 को टक्कर दे पाएगी? आइए जानते हैं इन दोनों 155cc की शानदार बाइकों में क्या अंतर हैं और आपके लिए कौन सा 'सस्पेंस' भरा विकल्प बेहतर है.

XSR155 और MT-15: डिज़ाइन और लुक में क्यों हैं ज़मीन-आसमान का फर्क?
XSR155 का आकर्षण इसकी Neo-Retro स्टाइलिंग में छिपा है, जबकि MT-15 अपनी तीखे और भविष्यवादी (Futuristic) डिज़ाइन के लिए जानी जाती है. जहाँ MT-15 और R15 युवाओं को आकर्षित करती हैं, वहीं XSR एक ज्यादा दमदार और क्लासिक टेस्ट वाले ग्राहकों को लुभाएगी. फ्रंट लुक में ही अंतर पता चल जाता है. XSR155 में गोल, रिफ्लेक्टर-आधारित LED हेडलाइट और गोल DRL (डे-टाइम रनिंग लैंप) मिलता है, जो इसे एक विंटेज लुक देता है. इसके विपरीत, MT-15 में दो-स्लैश DRL मिलते हैं जो 'आँखों' का आभास देते हैं, और उसके नीचे मोनो-प्रोजेक्टर LED हेडलाइट है, जो इसे रोबोटिक लुक देता है. यहाँ तक कि XSR का रियर-व्यू मिरर भी गोल और सिम्पल है, जो इसकी रेट्रो थीम के साथ मेल खाता है.

फ्यूल टैंक से लेकर सीट तक, और क्या बदल गया है?
डिज़ाइन में अंतर केवल हेडलाइट तक सीमित नहीं है. XSR का फ्यूल टैंक टीयर-ड्रॉप (Teardrop) आकार का है जो सीट से सहजता से मिलता है. MT-15 में अधिक तराशा हुआ (Sculpted) टैंक है जिसमें घुटनों के लिए खांचे (Knee Recesses) बने हुए हैं. दिलचस्प बात यह है कि टैंक का लुक भले ही अलग हो, लेकिन दोनों में 10 लीटर की समान क्षमता है. हालाँकि, XSR का कर्ब वेट (Kerb Weight) MT-15 से 4 किलो कम है, जो इसे थोड़ा हल्का बनाता है. सीट की बात करें तो, XSR में अपेक्षाकृत सपाट, सिंगल-पीस सीट है, जबकि MT-15 में स्टेप-अप, स्प्लिट सीट मिलती है. पीछे की तरफ भी, XSR155 में एक साधारण गोल LED टेल-लाइट है, जबकि MT-15 में एक क्षैतिज LED टेल-लाइट है, जिसे FZ-S Fi V4 लाइन-अप के साथ साझा किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

फीचर्स और कीमत: क्या 'रेट्रो' बाइक 'फ्यूचरिस्टिक' से सस्ती है?
फीचर्स के मामले में दोनों बाइकें काफी हद तक समान हैं; दोनों में ड्यूल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. हालाँकि, MT-15 के टॉप-स्पेक वेरिएंट में अब TFT डैश (रंगीन डिस्प्ले) मिलता है, जो XSR में उपलब्ध नहीं है. XSR में कनेक्टिविटी के साथ एक गोल नेगेटिव-LCD डैश मिलता है. सबसे बड़ा सस्पेंस कीमत को लेकर है. XSR155 केवल एक वेरिएंट और चार रंग विकल्पों में उपलब्ध है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹1.50 लाख है, जो इसे वर्तमान में बिक्री पर उपलब्ध सबसे किफायती लिक्विड-कूल्ड 155cc Yamaha बाइक बनाती है. यह बेस MT-15 से लगभग ₹5,000 सस्ती है, और TFT डैश वाले टॉप-स्पेक MT-15 से इसकी कीमत का अंतर ₹16,000 तक बढ़ जाता है. इसका मतलब है कि यदि आप कम बजट में पावरफुल 155cc इंजन चाहते हैं, तो XSR155 एक आकर्षक 'डील' हो सकती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Yamaha

Trending news

दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
airport bomb email
'5 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ा देंगे', इंडिगो को आया धमकी भरा ई-मेल और फिर...
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
delhi bomb blast news
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
Delhi blast
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे