Year Ender 2025: इन 5 कारों ने लॉन्च होते ही मचा दिया तहलका, इस साल रहा इनका जलवा

Year Ender 2025: इन 5 कारों ने लॉन्च होते ही मचा दिया तहलका, इस साल रहा इनका जलवा

Year Ender 2025: महिंद्रा ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अपनी धाक जमाने के लिए XEV9e को लॉन्च किया. यह कार महिंद्रा के नए 'INGLO' प्लेटफॉर्म पर आधारित है. 21.90 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली इस एसयूवी में 59 kWh और 79 kWh के दो बैटरी पैक विकल्प मिलते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:52 PM IST
Year Ender 2025: इन 5 कारों ने लॉन्च होते ही मचा दिया तहलका, इस साल रहा इनका जलवा

Year Ender 2025: साल 2025 भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रहा. इस साल कार कंपनियों ने न केवल भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों को पेश किया, बल्कि पुरानी मशहूर कारों को भी नए अवतार में उतारा. महिंद्रा, टाटा और हुंडई जैसी कंपनियों ने कई बड़े लॉन्च किए, जिनमें से हमने ऐसी 5 कारों को चुना है जिन्होंने बाजार पर सबसे गहरा असर छोड़ा है.

1. महिंद्रा XEV9e
महिंद्रा ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अपनी धाक जमाने के लिए XEV9e को लॉन्च किया. यह कार महिंद्रा के नए 'INGLO' प्लेटफॉर्म पर आधारित है. 21.90 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली इस एसयूवी में 59 kWh और 79 kWh के दो बैटरी पैक विकल्प मिलते हैं. सबसे खास बात यह है कि एक बार फुल चार् होने पर यह 600 किमी से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकती है, जो इसे लंबी यात्रा के लिए बेहतरीन बनाती है.

2. मारुति सुजुकी विक्टोरिस
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने Victoris को लॉन्च कर प्रीमियम बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की. इसे नेक्सा (Nexa) के बजाय अरीना (Arena) आउटलेट्स के जरिए बेचा जा रहा है. 10.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली यह कार नए आर्किटेक्चर और शानदार इंटीरियर के साथ आती है. ग्राहकों की जरूरतों को देखते हुए कंपनी ने इसमें पेट्रोल के साथ-साथ CNG और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) का विकल्प भी दिया है.

3. एमजी साइबरस्टर
एमजी मोटर इंडिया ने खेल प्रेमियों के लिए Cyberster नाम की एक अनोखी टू-डोर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार पेश की. यह कार एमजी की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक और भविष्य के डिजाइन का एक नमूना है. हालांकि इसकी कीमत 74.99 लाख रुपये से शुरू होती है, लेकिन यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट 'हेलो प्रोडक्ट' है जो कुछ हटकर और लग्जरी इलेक्ट्रिक अनुभव चाहते हैं.

4. हुंडई वेन्यू 
हुंडई ने अपनी सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू (Venue) को साल 2025 में बड़े बदलावों के साथ अपडेट किया. नई वेन्यू के एक्सटीरियर डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स में काफी सुधार किया गया है. बेहतर कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इंटीरियर के साथ इसे 7.90 लाख रुपये की आकर्क कीमत पर लॉन्च किया गया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में एक मजबूत खिलाड़ी बनी हुई है.

5. टाटा सिएरा
टाटा मोटर्स ने अपने प्रतिष्ठित नाम सिएरा को एक बार फिर बाजार में उतारा. नई सिएरा में पुराने मॉडल की झलक के साथ-साथ मॉडर्न फीचर्स का संगम देखने को मिलता है. इस कार के जरिए टाटा ने अपना नया 'टर्बो पेट्रोल' इंजन भी पेश किया है, जिसे आगे चलकर हैरियर और सफारी में भी देखा जाएगा. यह कार उन लोगों की पहली पसंद बन रही है जो टाटा की लेगेसी और नई तकनीक का मेल चाहते हैं.

