इन 3 कलर्स में नहीं मिलेगी रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450, ग्राहकों के पास बचे अब ये ऑप्शंस

Royal Enfield Guerrilla 450: रॉयल एनफील्ड ने अपनी लोकप्रिय बाइक गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450) के कलर पैलेट में बड़ा बदलाव किया है. कंपनी ने अपने लाइनअप से तीन खास रंगों को हटा दिया है, जिससे अब ग्राहकों के पास सीमित विकल्प ही बचे हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन से रंग बंद हुए हैं और अब आपके पास क्या चॉइस है.

कौन से तीन रंग हुए बंद?

रॉयल एनफील्ड ने गुरिल्ला 450 के Yellow Ribbon (येलो रिबन), Playa Black (प्लाया ब्लैक) और Gold Dip (गोल्ड डिप) रंगों को बंद करने का फैसला किया है. कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट से येलो रिबन को पूरी तरह हटा दिया है, जबकि प्लाया ब्लैक और गोल्ड डिप अभी भी लिस्टेड हैं. इसका मतलब है कि इन दोनों रंगों का स्टॉक डीलर्स के पास उपलब्ध हो सकता है, जिसे आप चेक कर सकते हैं.

बंद हुए रंगों की खासियत

बंद किए गए रंगों में 'येलो रिबन' फ्लैश वेरिएंट का हिस्सा था, जो अपने ब्लैक-येलो फिनिश और बैगनी ग्राफिक्स के साथ युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय था. वही, 'प्लाया ब्लैक' और 'गोल्ड डिप' डैश वेरिएंट में आते थे. प्लाया ब्लैक एक प्रीमियम ब्लैक शेड था, जबकि गोल्ड डिप में लाल और सुनहरे रंग का शानदार डुअल-टोन कॉम्बिनेशन मिलता था, जो बाइक को एक क्लासी लुक देता था.

Add Zee News as a Preferred Source

अब उपलब्ध वेरिएंट और उनकी कीमतें

इन रंगों के हटने के बाद अब गुरिल्ला 450 कुल तीन वेरिएंट्स और सीमित रंगों में उपलब्ध है. दिल्ली में इनकी एक्स-शोरूम कीमतें कुछ इस प्रकार हैं:

Analogue (एनालॉग): इसमें 'स्मोक सिल्वर' रंग मिलता है, जिसकी कीमत ₹2,56,387 है.

Dash (डैश): इसमें 'पेिक्स ब्रोंज' और 'शैडो ऐश' विकल्प हैं, जिनकी कीमत ₹2,67,116 है.

Flash (फ्लैश): इसमें अब केवल 'ब्रावा ब्लू' उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹2,72,479 है.

इंजन और परफॉरमेंस

इंजन और परफॉरमेंस में कोई बदलाव नहींभले ही कंपनी ने रंगों को बंद कर दिया है, लेकिन बाइक की परफॉरमेंस और इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. गुरिल्ला 450 अभी भी उसी 452cc लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती है. ये इंजन 39.4 bhp की पावर और 40 Nm का टॉर्क पैदा करता है.