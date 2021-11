Yezdi Bikes की होने वाली है वापसी, Royal Enfield को मिलेगी टक्कर

नई दिल्ली. भारत में जावा बाइक की लॉन्चिंग के बाद क्लासिक लीजेंड्स भी जल्द ही भारतीय बाजार में ब्रांड Yezdi को लाने की तैयारी कर रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि पुराने दौर की बाइक निर्माता कंपनी Yezdi एक बार फिर इंडियन मार्केट में दस्तक देने आ रही है. Jawa Motorcycle से नाता खत्म होने के बाद Yezdi बाइक ने ये प्लान बनाया है.

क्लासिक लीजेंड्स के को-फाउंडर अनुपम थरेजा ने हाल में एक ट्वीट करके कहा था कि हमने दूसरे भाई को वापस बुला लिया है. लॉन्च होने के बाद Yezdi ADV की सीधी टक्कर Royal Enfield Himalayan से होगी. खास बात है कि Yezdi की नई बाइक रॉयल इनफील्ड हिमालयन वाले प्राइस सेगमेंट में ही आएगी. Yezdiकी नई बाइक में Jawa Perak में आने वाला 334cc का इंजन ही ऑफर किया जा सकता है. पेराक का यह इंजन 30 hp की पावर और 32Nm का टॉर्क पैदा करता है.

About time we brought the other brother back. What say @jawamotorcycles ? #Y

ये भी पढ़ें: Vespa EV का हमशक्ल है काफी सस्ता, 1 चार्ज में 120 km चलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर

Yezdi ADV के फीचर्स की बात करें तो , उम्मीद है कि बाइक फुल-एलईडी लाइटिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक डुअल-चैनल ABS की फैसिलिटी भी देगा. जबकि हार्डवेयर में वायर-स्पोक व्हील, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, रियर मोनो-शॉक और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल सकता है.

I guess I’ve got #Y on my mind.

After all, the legend is back! https://t.co/8H95PohYN6#YezdiForever pic.twitter.com/r6VNo8lTkt

— anand mahindra (@anandmahindra) November 10, 2021