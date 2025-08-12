Yezdi Roadster 2025 लॉन्च! GenZ के लिए आई मस्कुलर बाइक, जानें फीचर्स और कीमत
ऑटोमोबाइल

Yezdi Roadster 2025 लॉन्च! GenZ के लिए आई मस्कुलर बाइक, जानें फीचर्स और कीमत

2025 Yezdi Roadster Launch: आज कल GenZ को मस्कुलर लुक वाली बाइक खूब पसंद आती है. दरअसल GenZ बाइक खरीदने से पहले इसके लुक और पावर को ज्यादा महत्व देते हैं. मोटरसाइकिल खरीदते वक्त ये कभी भी माइलेज के बारे में नहीं सोचते हैं.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:12 PM IST
Yezdi Roadster 2025 लॉन्च! GenZ के लिए आई मस्कुलर बाइक, जानें फीचर्स और कीमत

2025 Yezdi Roadster Features and Price: भारतीय बाजार में येज्दी रोडस्टर 2025 को आज यानी (12 अगस्त 2025) को लॉन्च कर दिया गया है. इस बाइक में कई नए अपडेट्स किए गए हैं. इसके साथ ही (2025 Yezdi Roadster) में नई कलर स्कीम्स को जोड़ा गया है. यह बाइक GenZ की फेवरेट होने वाली है. हम इस खबर में येज्दी रोडस्टर 2025 के फीचर्स, लुक, माइलेज, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे.

fallback

आज कल GenZ को मस्कुलर लुक वाली बाइक खूब पसंद आती है. दरअसल GenZ बाइक खरीदने से पहले इसके लुक और पावर को ज्यादा महत्व देते हैं. मोटरसाइकिल खरीदते वक्त ये कभी भी माइलेज के बारे में नहीं सोचते हैं. आपको भी अगर एक मस्कुलर लुक वाली बाइक की खोज में हैं, तो 2025 Yezdi Roadster आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है.

लुक और फीचर्स
2025 Yezdi Roadster के लुक की बात करें, तो इस बाइक में राउंड LED हेडलाइट, टीयरड्रॉप शेप वाला फ्यूल टैंक, पतले टेल लैंप्स, कर्व्ड फेंडर दिया गया है, जो बाइक को शानदार लुक देता है. इस बाइक में इंटीग्रेटेड टेललाइट, डुअल टोन पेंट, रिमूवेबल पिलियन सीट और टर्न इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. आपको बता दें कि इस बाइक का कर्ब वजन 194 किलोग्राम है. 

यह भी पढ़ें: Gen z के लिए बेस्ट हैं ये 5 बाइक्स; लुक और परफॉर्मेंस के साथ मिलता है दमदार इंजन, कीमत 2 लाख से भी कम

इंजन, माइलेज और कीमत
येज्दी रोडस्टर 2025 में 334 cc का लिक्विड- कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 28.6 bhp का पावर और 30 Nm टॉर्क जनरेट करता है. येज्दी रोडस्टर में 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो बिल्कुल स्मूथ वर्क करता है. इस बाइक में फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया है, जिस कारण बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाती है. इस बाइक में आपको 12.5 लीटर का बढ़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जो 350 किलोमीटर का रेंज दे सकता है. येज्दी रोडस्टर 2025 में 795 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है. इस बाइक के प्राइस की बात करें, तो इसका (एक्स-शोरूम) कीमत 2.10 लाख से लेकर 2.26 लाख रुपये तक है. 

